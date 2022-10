¿No le incomodaban? Le extraen 23 lentes de contacto a mujer que “olvidó” quitárselos

Una oftalmóloga en Estados Unidos compartió un video que le dio la vuelta al mundo. Se trata de una paciente que llegó a su consultorio en California para que le extrajeran 23 lentes de contacto del ojo. “Pensé que este podría ser mi momento de aparecer en el Guinness World Record, en casi 20 años de práctica, nunca había visto algo así”, dijo la médica.

Se trata de la doctora Katerina Kurteeva, que atendió a la paciente de 70 años tras quejarse de visión borrosa y fuertes dolores. La doctora expresa que podría tratarse de una infección o algo parecido, pero debía antes hacer una serie de exámenes para corroborar.

Este incidente tomo por sorpresa a la paciente, la doctora y la asistente. Al colocar anestesia en el ojo, notó que el parpado superior tenía bordes de lentes de contacto pegados uno a otro. Al retirar de manera cuidadosa uno por uno, cada vez salían más lentes, su asistente tomo el teléfono y grabó la extracción de los lentes acumulados.

