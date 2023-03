Ministra de Salud, Carolina Corcho, desmiente que haya ingreso de contenedor con medicamentos

Ante la escasez de ciertos medicamentos no solo en Colombia, sino en el mundo, han empezado a circular algunas especulaciones sobre el abastecimiento a través de medios externos y de la posibilidad de que el Gobierno Nacional desarrolle algunas alianzas para hacerle frente a la situación; sin embargo, estas versiones ya han sido desmentidas.

La propia ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó que "no he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean".

Además, la alta funcionaria afirmó que no hay ningún contenedor que esté esperando para ingresar al territorio nacional que contenga medicamentos acordados por el Ministerio de Salud, que especificó que "puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema".

"Hemos desarrollado más de 10 mesas técnicas para resolver cada caso frente a un fenómeno que es mundial y lleva más de 4 años en Colombia.

"Se solicitó a órganos de inspección, vigilancia y control hacer las indagaciones de información a agentes, dado que no reportan al Ministerio de Salud", agregó Corcho por medio de su cuenta oficial de Twitter.

No he sostenido reunión con ningún laboratorio internacional que haya ofrecido medicamentos que escasean. No existe ningún contenedor esperando ingreso. @MinSaludCol puede ser facilitador, pero no es el comprador de estos medicamentos que corresponde a otros agentes del sistema — Carolina Corcho (@carolinacorcho) March 19, 2023

¿Qué explica la escasez de medicamentos en Colombia?

Desde el gremio de las EPS con contributivas ACEMI, han detallado que para marzo se ha registrado un desabastecimiento de por lo menos 1.200 principios activos necesarios para garantizar el tratamiento de pacientes con diferentes afecciones como: diabetes, hipertensión, VIH y otras infecciones inmunológicas.

Sin embargo, la explicación que dan desde el Invima es que la escasez es "multicausal", porque en los últimos meses en el mundo se ha presentado desabastecimiento de insumos, por causas como la guerra Rusia-Ucrania, la pandemia que ha dejado rezagos en laboratorios y otros factores externos que no corresponden a la responsabilidad del Gobierno.

Entre tanto, en el país se ha conocido diferentes casos de personas que no han podido recibir medicamentos oportunamente para el tratamiento de sus condiciones médicas y enfermedades de complejidad alta.

“Hay unos medicamentos que en este momento se encuentran en Armenia, pero sí en Bogotá, o se consiguen en La Guajira, y hay otros que no me dan en Medellín y en ninguna otra ciudad. Hay medicamentos que no se consiguen porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, puntualizó el director del Invima, Francisco Rossi.