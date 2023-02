"Nos preocupan las facultades extraordinarias": senadora Norma Hurtado sobre la reforma a la salud

El Ministerio de Salud socializó con algunos de los congresistas de la comisión séptima del Senado y Cámara, los puntos claves de la reforma a la salud, la cual se prevé que sea presentada en las próximas semanas.

Tras el encuentro se escucharon cuestionamientos sobre un capítulo nuevo que sería incluido en el documento y que establecería un nuevo régimen de trabajo y también le daría facultades especiales al presidente de la República.

En 'A lo que vinimos' de Noticias RCN, Johana Amaya habló con la presidenta de la comisión séptima del Senado, Norma Hurtado, para conocer sobre los interrogantes que persisten alrededor de esta importante reforma para los colombianos.

¿Usted está en la misma posición de Dilian Francisca Toro la presidenta de su partido que dice que no se puede destruir el sistema?

Norma Hurtado: Es necesario construir sobre lo construido. Es necesario reconocer que se han dado actividades que benefician la salud de los colombianos. Definitivamente, tenemos que romper con esas barreras de acceso. Tenemos que romper con que en la Colombia profunda no haya servicios de salud.

Pero también tenemos que reconocer algunas cosas que son muy importantes que han beneficiado y han garantizado la vida de los colombianos. Construir sobre lo construido.

Ustedes ayer se reunieron, ¿qué les mostraron en esas diapositivas?

Norma Hurtado: Lo que tiene que ver con un nuevo régimen laboral, lo que tiene que ver con la atención primaria y el nuevo modelo de atención e inspección, vigilancia y control. Usted sabe que estaremos satisfechos cuando conozcamos todo el articulado, esos capítulos que van a estar en esta reforma que busca beneficiar a los colombianos.

Este régimen laboral del que usted habla quiere decir que médicos generales, enfermeras y asistentes, ¿todos serían funcionarios públicos?

Norma Hurtado: Lo que significa es que el Gobierno busca que las órdenes de prestación de servicios ya no estén en el sistema de salud colombiano, que todo el personal asistencial pertenezca a la red pública hospitalaria. Eso significa estabilidad para el personal de la salud.

Pero como lo hemos venido sustentando, es importante que también desde el Ministerio tanto de salud como el Ministerio de Hacienda se nos diga de dónde vamos a sacar los recursos para que todo este personal esté vinculado a la planta de los hospitales públicos del país.

¿Qué punto o puntos le preocuparon de lo que les mostraron?

Norma Hurtado: Los congresistas que nos encontrábamos ayer en el recinto nos preocupó las facultades extraordinarias para reglamentar los temas de talento humano en salud y el régimen especial en salud. Necesitamos conocer las bases jurídicas para la toma de esta decisión.

Y exactamente, ¿qué son esas facultades extraordinarias?

Norma Hurtado: No, simplemente fueron enunciadas. No tenemos el contenido, no tenemos el articulado y no podría ampliarlas en este momento. Simplemente fue un anuncio.