Amazon lanza dos satélites al espacio para incursionar en el negocio del internet satelital

Amazon se metió en la disputa en la carrera del internet satelital y Elon Musk, dueño de la red social X, anteriormente llamada Twitter, no será el único competidor en la contienda.

De esta manera, Amazon se prepara para lanzar este viernes 6 de octubre sus dos primeros prototipos de satélite durante una misión de prueba clave para el desarrollo de su futura constelación, denominada "proyecto Kuiper", que busca proporcionar internet desde el espacio y competir con SpaceX.

El lanzamiento tendrá lugar en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y la ventana de lanzamiento para el despegue del cohete Atlas V, del grupo industrial United Launch Alliance.

De acuerdo con el vicepresidente de tecnología del Proyecto Kuiper: "Es la primera vez que Amazon coloca satélites en el espacio", dijo en un comunicado Rajeev Badyal.

Además de ello, añadió: "Vamos a aprender mucho, más allá de cómo resulte la misión".

Amazon, gigante de las ventas en línea fundado por el multimillonario estadounidense Jeff Bezos, planea poner en órbita una constelación de 3.200 satélites en los próximos seis años. Los dos prototipos que lanza este viernes serán sacados de órbita y se desintegrarán en la atmósfera terrestre al concluir su misión.

