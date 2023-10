Amazon Prime Day de octubre: fechas, horarios y descuentos

Se acerca el Amazon Prime Day de octubre, uno de los días más esperados en el mundo para realizar compras con descuentos y acceder a una variedad de ofertas en productos tecnológicos, de moda, artículos para el hogar, ropa, entre otros.

Este evento anual de compras en línea es organizado por Amazon, una de las empresas de comercio electrónico más grandes a nivel internacional, disponible exclusivamente para miembros activos que pagan una tarifa de suscripción, para acceder a una variedad de beneficios.

Entre ellos, envío rápido, transmisión de contenido y acceso temprano a eventos de ventas como Prime Day.

Prime Day suele durar 48 horas y tiene lugar en julio. Sin embargo, Amazon puede ocasionalmente programar eventos adicionales similares a Prime Day durante todo el año para impulsar las ventas y atraer clientes. En este caso, se vivirá nuevamente en octubre.

El Prime Big Deal Day se realizará el próximo martes 10 de octubre desde las 3:00a.m. hasta las 3:00a.m. del miércoles 11 de este mismo mes.

Cabe la pena resaltar, que la primera fecha de descuentos del Prime Day se vivió el 11 y 12 de julio de 2023, superando ventas de más de 12 millones de dólares.

🛍️✨ Surprise Alert! Only five days to @Amazon is back with Amazon Prime Day - Prime Big Deal Days in October! 🎉🤩



Preparing your wish list for this mega event is never too early. Stay ahead and shop with IMPT! 🌱💚#AmazonPrimeDay #AmazonPrime #ShopSustainably #IMPT pic.twitter.com/RwqJmlrPZk