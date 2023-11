¡Impresionante! Científicos chinos presentan el prototipo de la 'capa de invisibilidad' de Harry Potter

La saga británica de Harry Potter, una de las producciones más exitosas a nivel mundial, ha atraído a miles de fanáticos desde sus inicios, quienes están fascinados por el mundo mágico, la historia del pequeño Potter y los increíbles artefactos que aparecen en las películas y libros. Para los admiradores, siempre ha sido un sueño poder hacer hechizos y tener los objetos mágicos que tenían los personajes, lo cual, gracias a la ciencia y tecnología, se está empezando a cumplir.

El investigador chino Chu Junhao, líder de la Facultad de Ciencias en la Universidad Donghua, en Shanghai, ha marcado un hito tanto para los amantes de la ciencia como para los de esta reconocida saga. El académico sacó a la luz un prototipo de una tecnología similar a la "capa de invisibilidad" que aparece en los filmes de Harry Potter. Este logro fue presentado durante La Gran Velada Científica organizada por el portal de videos Bilibili.

Esta tecnología análoga a una capa de invisibilidad ha sido objeto de estudio en China durante varios años. Chu Junhao, académico de la Academia China de Ciencias, afirma que este avance "transformará nuestras vidas". Durante su presentación, Junhao compartió este artefacto destacando su potencial impacto en el futuro: "En el futuro, todos contaremos con la capa al estilo de Harry Potter en nuestro armario".

El concepto de hacer invisible un objeto envolviéndolo con un material especial ha sido propuesto hace una década. Sin embargo, los científicos han enfrentado desafíos tanto esenciales como tecnológicos en la creación de este dispositivo. Chu Junhao ha demostrado que es posible lograr que un objeto sea invisible mediante metamateriales, elementos fabricados en laboratorios y que tienen un estímulo ante las corrientes eléctricas y pueden cambiar sus propiedades físicas, cambio que ante el ojo humano es imperceptible.

Magic! Chu Junhao, academician of the Chinese Academy of Sciences, demonstrated "invisibility". pic.twitter.com/qNESHCVvPK