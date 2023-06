¿Interesado en estudiar? 5.000 colombianos podrán acceder a curso de programación virtual y gratuito

Enriquecer el perfil laboral es indispensable para conseguir trabajo y ser atractivo para los empleadores. Uno de los sectores con mayor demanda y poca oferta es el tecnológico. Recientemente, empresas que se dedican a esto lanzaron una solicitud de ayuda por falta de talento especializado en tecnología.

Se estima que Colombia tiene un déficit de conocimientos en esta área que sobrepasa el 60%, lo que deja cerca de 370.000 vacantes que no se pueden cubrir. Esto se explica porque la formación del país en torno a la tecnología no es extensa. Un informe de ManpowerGropup ratificó esta información revelando que 3 de cada 10 profesionales que se gradúan de instituciones académicas de educación superior no tienen habilidades en programación, analítica de datos e inteligencia artificial.

Pero existen algunas alternativas para encontrar soluciones a esto. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y también desde el sector privado, se está ofreciendo cursos gratuitos relacionados con esta área. Es el caso de EdTech Henry, una reconocida academia de programación que lanzó su primer curso virtual y gratuito para colombianos. El lenguaje de programación que enseña es uno de los más utilizados en el mercado.

“El objetivo de este programa de capacitación, que no tiene costo, es beneficiar a más de 5.000 colombianos para que puedan dar sus primeros pasos en el campo de la ciencia de datos y con ello prepararse para responder a uno de los roles más demandados por el mercado laboral. Para destacar, los interesados podrán estudiar cuando quieran y completar el curso a su ritmo, sin cumplir ningún horario”, explican en un comunicado.

¿Qué ofrece el curso de programación gratuito?

El programa establece niveles que comienzan con la introducción de los conocimientos básicos sobre lenguaje de datos. Luego se profundiza en conceptos fundamentales y herramientas para emplear el código Python.

“Los estudiantes podrán aprender sobre variables y tipos de datos, operaciones, condicionales, bucles y sentencias, funciones, clases y objetos, y todos aquellos conceptos que son clave para entrar con pie derecho en el mundo de la ciencia de datos”, dice la academia.

¿Cómo aplicar al curso de programación?

Para inscribirse al curso que dura 22 horas, más algunas de enseñanza extra, es necesario ingresar al siguiente enlace y llenar el formulario en el que le preguntarán su nombre y un correo electrónico. Posteriormente, le llegará la invitación para unirse.