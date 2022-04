El joven de 21 años que gana $300 millones al mes por diseñar ropa en videojuegos

La industria de videojuegos es un escenario para muchas ideas de emprendimiento y creatividad, y desde que llegaron las opciones de personalización y las microtransacciones muchas personas encontraron un lugar para ganar dinero, como es el caso de Samuel Jordan quien vende ropa en Roblox y al mes gana cerca de 90 mil dólares, es decir, algo más de 300 millones de pesos colombianos.

Una historia de creatividad y de saber entender el funcionamiento del mercado, en un videojuego que está enfocado a un publico más infantil, pero que cuenta con un sinfín de opciones de creación.

Posting this late, but I passed 20,000,000 sales for my #RobloxUGC accessory! It's hard for me to conceptualize how many of you wear my items.🥳



I'm so grateful to be able to continue to create new content on the #Roblox platform and to be able to push #digitalfashion forward! pic.twitter.com/RMXADp0UFA