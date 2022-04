Nuevo mes, nuevos juegos: estos son los videojuegos que se lanzan en abril

Y sin darnos cuenta ya arranca el cuarto mes del año. Tras tres meses de grandes juegos, abril llega con una lista un poco más tranquila en grandes lanzamientos y esta vez los nombres destacados apuntan a videojuegos con un público más específico que general.

Mira también: E3, el evento de videojuegos más grande del mundo, se cancela para este 2022

Para abril todas las consolas recibirán juegos nuevos, por lo que nadie se quedará por fuera en las novedades y pueden ser semanas de probar algo nuevo a lo que siempre solemos jugar, tras un inicio de año muy vertiginoso.

Sin duda entre lo más destacado es Nintendo Switch Sports, una nueva versión del título que en Wii nos hizo levantar de la silla y que ahora trae nuevos deportes. Pero también están Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, además de MLB The Show 2022 para los amantes de los juegos deportivos, especialmente del beisbol.

Así que aquí te dejamos un listado con los días y las consolas de los juegos que se lanzarán en este mes de abril.

Lee también: Uno de los videojuegos más esperados de este año se retrasa a 2023

Videojuegos que se lanzan en abril

Crystar para el 1 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga para el 5 de abril de 2022 (PS5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC).

MLB The Show 22 para el 5 de abril de 2022 (PS5|Xbox Series X|S).

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition para el 7 de abril de 2022 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC).

Godfall para el 7 de abril de 2022 (Xbox Series X/S y Xbox One).

The House of the Dead: Remake para el 7 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

13 Sentinels: Aegis Rim para el 12 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

Bush Hockey League para el 14 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

Road 96 para el 15 de abril de 2022 (Xbox Series X/S).

Chernobylite para el 21 de abril de 2022 (PS5 y Xbox Series X/S).

Star Wars: El poder de la fuerza para el 20 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

Nintendo Switch Sports para el 29 de abril de 2022 (Nintendo Switch).

Mira también: ¿Pagas PlayStation Plus? Aquí te contamos todos los cambios que tendrá el servicio