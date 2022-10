Elon Musk lanzó un perfume y piensa comprar Twitter con lo que recaude

Elon Musk sigue dando de qué hablar. Esta vez, exploró una faceta más en su docena de negocios: su primer perfume ya está en venta. No es sorpresa que cada semana este salga con proyectos.

Su perfume "Burnt Hair" o "Pelo quemado" asegura ser la fragancia “más fina del planeta y omni género". "¡Destaque entre la multitud! Haga que se fijen en usted cuando ande por el aeropuerto”, es el eslogan con el que fue lanzado el perfume. El producto se encuentra en línea por 100 dólares, la distribución se dará a mediados de 2023 y usted puede comprarlo incluso con criptomonedas, una moneda que genera gran interés en el dueño.

El empresario ahora se presenta en su biografía como “vendedor de perfumes”. Este siempre ha usado Twitter como una plataforma para sus comunicaciones y compartir ideas descabelladas a diario.

The finest fragrance on Earth! https://t.co/ohjWxNX5ZC pic.twitter.com/0J1lmREOBS

No es sorpresa que este lanzamiento sea tomado como algo más que un chiste. En un solo día después de haber lanzado la fragancia se vendieron alrededor de 10.000 frascos, es decir, 1 millón de dólares por su precio. Su gran influencia ha sido usada con humor, pues el empresario se encuentra en una batalla por comprar a Twitter por 44.000 millones de dólares, pero este tema no ha sido solucionado.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter