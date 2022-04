Nuevas ideas: Twitter sumará a Elon Musk a su junta directiva

Elon Musk se incorporará a la junta de directores de Twitter anunció este martes la red social, un día después de que el magnate sudafricano se convirtió en su principal accionista.

"¡Estamos designando a @elonmusk en nuestra junta!. En conversaciones con Elon en las últimas semanas, quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra junta", dijo el CEO de Twitter, Parag Agrawal, en la propia red social.

He’s both a passionate believer and intense critic of the service which is exactly what we need on @Twitter, and in the boardroom, to make us stronger in the long-term. Welcome Elon!