El extravagante diseño con el que Xbox hace homenaje a Sonic

Sí, las imágenes que estás viendo son reales. Xbox anunció una edición especial de controles y consola en honor a la película de Sonic 2, que se estrenará el 7 de abril en cines.

Los diseños de los mandos han sorprendido a todos los jugadores porque literalmente están hechos de peluche sintético “con revestimientos texturizados que recuerdan la textura ‘erizada’” y los colores del erizo de Sega y Knuckles, quien aparecerá en esta producción.

Adicionalmente, también habrá una edición especial de la Series S, que contará con imágenes de los dos personajes y tendrá un anillo dorado en la rejilla de ventilación.

Si eres fan de la saga, te gusta coleccionar consolas o te atraen estos diseños extravagantes, Xbox estará sorteando dos ediciones especiales entre este jueves 22 de marzo y el 30 de abril.

Para participar habrá que seguir los pasos publicados por Xbox en su cuenta oficial de Twitter. Eso sí, teniendo en cuenta que se debe ser mayor de 18 años y tener une cuenta en esta red social.

Por lo que se podrá participar estando en Colombia, ya que el sorteo está abierto donde haya servicio de Xbox Live.

We might need glasses because these controllers look fuzzy.



Follow and RT with #XboxSonic2Sweepstakes for a chance to win a Sonic 2 Xbox Series S Custom Console and Controllers.



Age 18+. Ends 4/4/22. Rules: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8