Actriz de la producción ‘Leandro Díaz, denunció acoso en sus redes sociales

Indignante. Así podríamos definir la reciente denuncia por acoso sexual que realizó la actriz colombiana Carolina Duarte, misma que vimos hace poco en las pantallas del Canal RCN cuando interpretó a Tomasa (su versión juvenil) en Leandro Díaz.

La actriz, en sus redes sociales, contó un poco de lo sucedido en el gimnasio que frecuenta, resaltando que no encontró apoyo por parte de las autoridades del mismo, ni por personas que presenciaron el hecho.

Aún no se sabe, en concreto, el nombre del hombre que acosó a Carolina Duarte mientras hacía ejercicio, pero lo que sí dejó claro en una de sus publicaciones en redes sociales, es que cómo actuó el presunto agresor.

Duarte también confirmó el lugar en donde fue víctima de este hecho, asegurando que fue en un gimnasio de la ciudad de Barranquilla.

La actriz hizo una llamado a la solidaridad, y pidió ayuda para que la asesoraran en cuanto a este caso, y esto en gran parte porque nadie le dio acceso a las cámaras de video, ni tampoco al nombre de la persona que la acosó.

Qué inconformidad me da tener que pasar por una situación de estas, ¿será que toca vestirnos de sotana para no despertar los bajos instintos de los morbosos? me sentí vulnerada y no quiero que esto se quede así. No podemos permitir el más mínimo intento de acoso. pic.twitter.com/Zk2FtDAzB0