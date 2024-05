"Hay temas de corrupción muy graves": Martha Lucía Zamora sobre el canciller Álvaro Leyva

Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado que salió de su cargo en los últimos meses del 2023, es la nueva testigo que está presente en la audiencia que se está llevando a cabo este 15 de febrero en la Procuraduría General de la Nación contra Álvaro Leyva.

La exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado ha denunciado que presuntamente fue agredida verbalmente por expresar su punto de vista. Según sus versiones, el excanciller Álvaro Leyva le indicó que estaba en contra del presidente Gustavo Petro por proponer llegar un acuerdo con la empresa Thomas Greg & Sons.

¿Qué ha dicho la exdirectora Martha Lucía Zamora sobre el excanciller Álvaro Leyva en la Procuraduría?

“Eso no tiene porque salir ya, primero me notificarán a mí en la tumba que lo que pueda ser condenado el Estado. Yo realmente estaba bastante sorprendida de su actitud y de la manera en la que me increpó”, afirmó la exdirectora Martha Lucía Zamora.

Después de ese actuar, la también abogada expresó que le dijo a Álvaro Leyva que ella no había hecho nada fuera de la ley porque su prioridad era defender al Estado y evitar pérdidas económicas considerables.

Además, le comunicó a la Procuraduría que, en medio de la discusión, le había preguntado al excanciller si el no le había dicho toda la verdad y que Álvaro Leyva le había respondido que “hay documentos y temas de corrupción muy graves”.

Sin embargo, la exdirectora enfatizó que ella le explicó que en sus revisiones minuciosas no había identificado ninguna evidencia de corrupción y que el hoy investigado por la Procuraduría General de la Nación la amenazó con decirle al presidente Gustavo Petro sobre sus planteamientos.

“Me dijo que le iba a decir al presidente lo que yo estaba haciendo y le respondí que se lo dijera porque yo no le tenía miedo y estaba actuando como corresponde”, puntualizó.

La exdirectora Martha Lucía Zamora reveló que, al igual que Álvaro Leyva, intentó ser extorsionada

En el pasado, la Agencia de Inteligencia y el excanciller Álvaro Leyva cayeron en una trampa y pagaron una solicitud indebida con recursos del Estado. Hoy en día, esos hechos también están siendo materia de investigación.

“A mí también me hicieron esa solicitud, pero lo primero que hice fue acudir a la Fiscalía y me notificaron que no debía pagar absolutamente nada”, declaró.