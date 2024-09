Adele y una conmovedora despedida de los escenarios: "Los tendré en mi corazón"

Adele Laurie Blue Adkins protagonizó un emotivo concierto en Múnich el pasado 31 de agosto. La reconocida cantante británica, de 36 años, anunció su retiro temporal de los escenarios tras los conciertos que ofrecerá en noviembre, en Estados Unidos. La intérprete de 'Rolling in the Deep' y 'Someone Like You' rompió en llanto al entregar esta sorpresiva noticia.

Adele, ganadora de un Premio Óscar en 2013 en la categoría de 'Mejor Canción Original' ('Skyfall'), está a punto de terminar una larga residencia en Las Vegas. Recordemos que la artista firmó un acuerdo para ofrecer 100 conciertos en el Coliseo del Caesars Palace. Debutó el 18 de noviembre de 2022 y finalizará el próximo el 23 de noviembre.

Paralelamente, llevó a cabo otra residencia, en Alemania: 'Adele en Múnich'. El 31 de agosto llevó a cabo su décimo espectáculo, el cual estuvo lleno de emociones. Pues bien, ahora volverá a Los Ángeles para cumplir con las fechas que tiene pendiente en 'La Capital del Entretenimiento Mundial'.

"No soy la performer más cómoda (sobre el escenario), lo sé, pero se me da muy bien y he disfrutado mucho actuando durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he actuado y probablemente el más largo que actuaré nunca", empezó diciendo Adele durante su concierto en la capital alemana.

Adele y su emotivo adiós a los escenarios

"Después de eso no os veré por un tiempo increíblemente largo. Os tendré en mi corazón durante todo mi descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí; quiero vivirla ahora. Os extrañaré terriblemente", dijo la creadora de éxitos como 'Easy on Me' y 'Hello'.

Cabe resaltar que hace un tiempo señaló que no solo se alejará de los escenarios, sino también de la música en general. "Ningún plan de hacer nueva música, quiero hacer otras cosas creativas sólo por un tiempo", sentenció.

Adele rompió en lágrimas durante un concierto en Múnich: video