Dura respuesta de Aida Victoria luego de que Westcol le escribió a su pareja

En las redes sociales volvió a registrarse una nueva polémica entre Aida Victoria y Westcol. Todo comenzó cuando el streamer perdió un reto y le escribió a Juan David Tejada, actual novio de la influencer, a través de un mensaje directo de Instagram.

El mensaje decía que él le había dado mejores regalos mientras que habían sido pareja y, además, que, supuestamente, Aida Victoria seguía enviándole fotos.

Y, a pesar de que no hubo pronunciamiento de Juan David Tejada ni de Aida Victoria recién fue enviado el mensaje, la influencer sí reaccionó en su cuenta de Instagram durante el fin de semana y le envió mensajes contundentes a Westcol.

Aida Victoria denunció amenazas de los internautas contra la familia de su novio

A través de un video posteado en su cuenta de Instagram, Aida Victoria aclaró que no quiso dejar pasar por alto el mensaje enviado por Westcol debido a que presuntos integrantes de su comunidad digital le enviaron mensajes desafortunados a la hija y a las hermanas de su novio Juan David Tejada.

De hecho, mostró pantallazos en los que se vio que algunos usuarios de redes sociales propusieron las ideas de escribirles insistentemente a las familiares de su novio.

"Lo que para ti fue un simple reto, fue la excusa que encontró tu comunidad para encontrar el usuario de mis cuñadas y de la hija de Juan de 13 años para molestarlas", afirmó Aida Victoria en el video posteado.

Las declaraciones de Aida Victoria por lo que Westcol ha dicho de ella

"Yo me acuerdo que tú dijiste: 'desde que la saqué de mi vida, yo no quiero saber más nada de esa mujer', pero luego seguías y seguías mencionándome. Entonces entendí e hice consciencia de que tú no me sacaste de tu vida, sino que yo te saqué de la mía y por eso fuiste tú el bloqueado", enfatizó Aida Victoria.

"Te doy un consejo: es de muy mal gusto seguir mencionando a la ex teniendo pareja porque las personas lo podrán interpretar como que soy insuperable y tú deberías brindarla a ella de esas interpretaciones. Qué curioso que tenga más consideración yo que tú", agregó.

Asimismo, acompañó el post de un mensaje en el que le pidió a Westcol que deje de mencionar su nombre y de un texto en el que le exigió respeto por su familia. Incluso, le indicó que no estaba dispuesta a dejar que ellos pasaran un mal rato.

Este fue el mensaje completo que Aida Victoria posteó en su Instagram: