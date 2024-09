Westcol lanzó críticas a Aida Merlano tras su nombramiento en la Queens League: "Desagradecida"

En una reciente declaración, el popular streamer colombiano Westcol, conocido por su estilo directo y sin filtros, rompió su silencio sobre su exnovia, Aida Victoria Merlano.

Durante su transmisión en Kick, expresó su descontento por las publicaciones que ella realiza, evidenciando una clara molestia hacia su nueva etapa como presidenta del equipo Galácticos del Caribe en la Queens League, un proyecto deportivo impulsado por Gerard Piqué.

¿Qué llevó a Westcol a hablar sobre Aida Merlano?

Hasta ahora, Westcol había mantenido un perfil bajo respecto a la carrera de Merlano, quien ha estado en el centro de atención por su participación en la Queens League.

Sin embargo, la reciente evolución de su exnovia lo llevó a manifestar su frustración. "Cada vez que tiene una oportunidad para tirarme, me tira. Se reúne con gente para hablar mal de mí", comentó Westcol, reflejando su indignación por lo que considera ataques constantes.

La llegada de Aida a la Queens League no ha sido bien vista por Westcol, quien insinuó que su éxito en este nuevo proyecto se debe en gran medida a su relación pasada con él. "Si no hubiera sido mi novia, no estaría donde está", afirmó, golpeando la mesa con énfasis, sugiriendo que su influencia ha sido clave para las oportunidades que ha recibido Merlano.

¿Cómo ha afectado el discurso de Wescol a Aida Merlano?

Westcol también cuestionó la coherencia de Aida en relación con su discurso sobre el empoderamiento femenino. La influencer frecuentemente habla sobre este tema en sus redes, pero él argumenta que sus acciones no se alinean con sus palabras. "Una mujer empoderada no necesita menospreciar a otra para avanzar. Sus seguidoras merecen tener criterio", disparó Westcol, dirigiendo críticas tanto a Aida como a su audiencia.

El streamer cerró su intervención con una afirmación contundente: "Es una mujer que ni siquiera aplica lo que dice". Este comentario subraya su percepción de hipocresía en el comportamiento de su exnovia, lo que añade una capa de tensión a su ya complicada relación.

Hasta el momento, Aida Merlano no ha respondido públicamente a estas declaraciones. En lugar de entrar en una confrontación directa, parece que ha optado por el silencio, lo que deja en el aire la posibilidad de una futura respuesta ante las acusaciones de Westcol. La situación entre ambos continúa generando interés y especulación entre sus seguidores y la comunidad de redes sociales.