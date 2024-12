No se guardó nada: Aida Victoria acusó a Westcol de romper un pacto que acordaron

En la tarde del 4 de diciembre, Westcol rompió el silencio y habló de Aida Victoria en stream. Desde su testimonio, la influencer le escribió para que controlara a sus seguidores porque estaban perjudicando su trabajo, pero que él le aseguró que no podía hacer mucho porque "ella era la que había generado la polémica".

En consecuencia, unos minutos después de que el streamer entregó sus respuestas, Aida Victoria se enteró y volvió a emitir un mensaje refiriéndose a la polémica. Esta vez, según la versión de la creadora de contenido digital, su expareja rompió un pacto al que habían llegado luego de que ella publicó el último video.

Nuevo mensaje de Aida Victoria contra Westcol: esto le dijo

"Me enviaron clips tuyos hablando de mí en streaming, cosa que me sorprende porque me escribiste para decirme acerca de un pacto en el que ni tú me mencionabas ni yo a ti", inició diciéndole Aida Victoria a Westcol en una historia de Instagram.

"Yo te dije que eso era lo que quería desde el principio y que la razón por la que hice el video fue porque no parabas de mencionarme. Al día siguiente, tu comunidad filtró mi número, intentó sacar préstamos a mi nombre y te dije que frente a eso no hay ningún problema, pero que el inconveniente es que están afectando a personas externas con las que trabajo", añadió.

Adicionalmente, la influencer reveló que la respuesta que le dio Westcol fue que "tenían que aguantar" y que, en consecuencia, no entiende por qué otra vez se está refiriendo a la polémica y hablando frente a sus seguidores de ella.

"¿Qué es lo que tú quieres, Luis Villa? Para ponerme entonces para eso", concluyó Aida Victoria en el nuevo video que grabó y subió a su Instagram.

¿Cuál fue el mensaje que le envió Westcol al novio de Aida Victoria y generó la polémica?

Estando activo en uno de sus streams, Westcol perdió un reto con unos amigos y tuvo que escribirle a Juan David Tejada, el actual novio de Aida Victoria. De esa manera, para que a los espectadores les quedara claro que él había cumplido, le exigieron mostrar el mensaje en las cámaras.

En consecuencia, se pudo conocer que lo que el streamer escribió fue que él le había dado mejores regalos mientras que habían sido novios y que no quería que Aida Victoria le siguiera enviando supuestas fotos.