"Estoy viviendo un infierno": nueva denuncia de Aida Victoria en redes sociales

La influencer Aida Victoria, a través de un video, emitió una dura respuesta contra su exnovio Westcol durante el pasado fin de semana. La razón fue que, tras perder un reto, el streamer le escribió un mensaje a Juan David Tejada, su actual novio.

Además, según dio a conocer la creadora de contenido digital, presuntos seguidores de Westcol encontraron las redes de las hermanas y la hija de su pareja y les escribieron múltiples mensajes.

Por lo tanto, le expresó a Westcol que no iba a permitir que afectara la tranquilidad de su círculo cercano y le pidió que se "sacara su nombre de la boca". Sin embargo, en las últimas horas reveló que presuntos seguidores de su ex volvieron a generarle problemas. ¿De qué se trató?

Esta fue la nueva denuncia que Aida Victoria realizó en sus redes sociales

"Estoy viviendo un informe, los seguidores de mi ex filtraron mi número, el cual a mí me encanta", inició afirmando de manera sarcástica la influencer en una historia de Instagram.

"Mira, a mí mi número me encanta, no lo voy a cambiar. Ahorita contrato a una persona, le entrego mi teléfono y pongo a que bloquee gente. Yo no tengo problema, esas cosas no me azaran", agregó de manera enfática Aida Victoria.

Los mensajes irónicos de Aida Victoria en medio de la nueva denuncia

En el mismo video en el que Aida Victoria inició a hablar de lo que le estaba sucediendo, escribió un texto en el que trató de tener una actitud 'chistosa' y darle tranquilidad a sus seguidores.

"Aparte me inscribieron la cédula al servicio militar, estoy muy triste y me retiraré de las redes 10 minutos", enfatizó, otra vez, de manera sarcástica.

Adicionalmente, grabó una segunda historia en la que simuló que estaba llorando y escribió lo siguiente: "lo más humillante es que intentaron sacar créditos a mi nombre y se van a dar cuenta de que por mis antecedentes no me prestan".