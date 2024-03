¿Cómo se le ha rendido homenaje a Akira Toriyama?

El mundo amaneció de luto este 8 de marzo luego de que confirmara el fallecimiento del dibujante japonés Akira Toriyama, quien tenía 68 años de edad. Así lo informó su estudio.

Toriyama cogió gran reconocimiento a nivel mundial por ser el creador de la serie de ánime y comics, Dragon Ball Z. Según la editorial Shueisha, el deceso se dio el pasado 1 de marzo y solo hasta este viernes lo confirmaron por medio de un documento que estaba firmado también por Bird Studio.

En el mundo otuku hubo palabras para Toriyama, las cuáles llegaron de algunos mangakas como Eiichirō Oda (Oda Eiichirō), autor de One Piece, Masashi Kishimoto, creador de Naruto, o Masakazu Katsura (Katsura Masakazu), autor de Video Girl Ai.

“Son Goku from Dragon Ball is the ultimate Shōnen Jump model that made me think ‘now THIS is a main character’



I wanted a character like Goku in my manga. It’s that clear & simple mindset that makes readers feel great. It motivated me too.



That’s my image of a Hero” — Kishimoto pic.twitter.com/RbJPht7Z7m