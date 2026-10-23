Reconocido actor fue hospitalizado de emergencia: sufrió un accidente cerebrovascular

En los últimos días, un famoso actor de Estados Unidos tuvo que ingresar de emergencia a una institución hospitalaria.

Se trata de Albert Leong, que en la industria cinematográfica es más conocido como Al Leong y tuvo una actuación estelar en 'Duro de matar', la película que se estrenó en julio de 1988.

Además, también participó en producciones como 'Rescate en el barrio chino', 'La magnífica aventura de Bill y Ted', 'Fuego rápido' y 'Un detective suelto en Hollywood'.

El actor sufrió un accidente cerebrovascular y fue llevado de emergencia a un hospital situado en California, Estados Unidos.

¿Qué se sabe del estado de salud de Al Leong, el importante actor de Estados Unidos?

De acuerdo con lo que reveló el medio TMZ en la noche del 20 de octubre, Al Leong sufrió el accidente cerebrovascular durante la semana pasada.

Sin embargo, hasta el momento, solo se ha conocido que su familia solicitó privacidad y, por lo tanto, no se ha revelado ningún detalle relacionado con su evolución.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Al Leong, el reconocido actor de Estados Unidos, tras su hospitalización

Luego de que se confirmó que el importante actor de 'Duro de matar' había sufrido un accidente cerebrovascular, los internautas le desearon una pronta recuperación.

RELACIONADO Murió legendario actor de cine y televisión

"Dios te bendiga", "estamos orando por ti", "todo estará bien", "mucha fuerza", "él es una leyenda", "todavía tenemos más trabajos por hacer juntos", "sin duda es un actor legendario", "siempre he admirado su talento" y "Dios está de tu lado", han sido algunos de los mensajes expresados a través de las redes sociales.