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Murió legendario actor de cine y televisión

Su familia emitió un sentido comunicado tras el deceso.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 23 de 2026
10:21 a. m.
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Estados Unidos se encuentra de luto por el fallecimiento de un legendario actor que brilló en el cine y en la televisión.

Tom Skerritt, que nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, e interpretó a personajes inolvidables en 'Alien', 'Top Gun', 'Viper' y 'Picket Fences', falleció a sus 93 años.

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Su deceso fue el miércoles 21 de agosto y fue confirmado por sus familiares mediante un sentido comunicado familiar que fue difundido por la revista People.

Este fue el emotivo mensaje de la familia de Tom Skerritt, el icónico actor de Estados Unidos, tras su muerte

Los seres queridos del actor Tom Skerritt manifestaron que falleció por causas naturales y que estuvo rodeado de amor hasta el último instante.

Además, más allá de su talento actoral, destacaron su calidad humana.

"Nuestra familia lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Tom Skerritt, el 21 de octubre de 2026, por causas naturales", se precisó en el comunicado conocido por People.

"Si bien el mundo conocía a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", se añadió.

Así fue la carrera de Tom Skerritt, el destacado actor de Estados Unidos

En un principio, Tom Skerritt no se dedicó a la actuación, sino que ejerció como trabajador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Sin embargo, tras formarse en la Universidad Estatal de Wayne y en la Universidad de California, debutó en el cine en 1962, en la película titulada 'War Hunt'.

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Gracias a su interpretación del sheriff Jimmy Brock en 'Picket Fences', Tom Skerritt se ganó un premio Emmy en 1993 en la categoría de 'mejor actor principal de una serie dramática'.

Además, fue uno de los fundadores de TheFilmSchool, un espacio en el que se promueve la enseñanza de la redacción de guiones y la dirección cinematográfica.

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