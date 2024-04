Alejandro Estrada rompió el silencio: habló sobre Nataly Umaña, MásterChef y, ¿nueva novia?

Alejandro Estrada rompió el silencio y habló en exclusiva con el Canal RCN (programa Buen día Colombia).

El actor, que ha sido tendencia en el último mes, se refirió a su separación con Nataly Umaña, su llegada a MásterChef y si se está dando la oportunidad con otra persona.

Sobre su soltería: "me la he disfrutado enamorándome cada día más de mí, es fantástico lo que he encontrado cuando uno se dedica tiempo a uno mismo y lo emplea para compartirlo con más personas y la familia. Me entrego mucho a las personas".

¿Comienza una nueva relación?

"No estoy cerrado a lo que es el sentimiento, el amor y la compañía para Alejandro Estrada, tampoco estoy desesperado buscando una chica. Cada día esa herida está mucho más sanada y es ahí donde se presentará una nueva oportunidad de renacer"

¿Dominica Duque? "Amigos, sí, conversamos, quizás es con la que más conversamos. Es una mujer muy linda, Dominica es muy buena onda, profesional, pero más allá de ser un rumor no ha pasado nada. Ayer llegó un rumor con Lina Tejeiro y no ", dijo Estrada.

Finalmente habló sobre el post que se subió desde el Instagram de Nataly Umaña, donde aseguraba que ya había sido infiel, algo que ella argumentó como un 'hackeo'.

"No sé nada de eso, hemos tenido poca comunicación, me contó mi equipo de redes que fue un hackeo que le hicieron. No he estado en casa hace un buen tiempo, no sé".