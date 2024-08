Andrea Valdiri reaccionó tras las supuestas fotos sin ropa en redes: “Mi papá está preocupado”

En las últimas horas, Andrea Valdiri, reconocida influenciadora barranquillera, ha sido tendencia a nivel nacional, esto teniendo en cuenta unas supuestas fotos que se filtraron en redes sociales de ella sin ropa, lo que ha generado todo tipo de reacciones de sus seguidores, quienes hicieron que el nombre de la colombiana estuviera en todas las plataformas digitales.

Ante los diferentes mensajes y comentarios que se dieron a conocer por las supuestas fotos sin ropa, Andrea Valdiri decidió romper el silencio, y por medio de una historia de Instagram contó detalles de lo que había sucedido, dejando claro que pasó un mal momento con su familia, esto tras la viralización del contenido.

¿Qué dijo Andrea Valdiri tras las fotos sin ropa?

Con su particular forma de tomar las cosas, Andrea Valdiri le contó a todos sus seguidores que al salir del gimnasio en la mañana de este 26 de agosto, se dio cuenta de los diferentes mensajes sobre las supuestas fotos sin ropa de ella, dejando claro que su familia se encuentra preocupado por los rumores creados en redes sociales.

“Cuando me pasa algo en redes, toda mi familia se pone a averiguar lo que está pasando. Mi hermana me escribe: 'Andrea, mira lo que colocaron de ti. Mi papá está preocupado (…) es superincómodo porque es raro que mi papá diga: ¿esa es Andrea?”, fueron las primeras palabras de la creadora de contenidos.

Además, la creadora de contenidos dejó claro que es un chisme. Simplemente, fue un montaje que le hicieron a la barranquillera y la publicaron en una página en internet, haciendo que las imágenes rápidamente se hicieran viral en las redes sociales y llegaran a los móviles de la familia de la reconocida influenciadora.

“Las montaron en una página y colocaron que son fotos tuyas, desnudas (…) soy yo, pero como que me quitaron la ropa y la vieja tiene un triángulo en la pepita y yo tengo láser, es decir, ese triangulito no me lo hago desde 1980. Yo me río, pero es incómodo por mi papá. Pero padre, esa no soy yo, yo te aviso cuando salga en Playboy espectacular”, finalizó la creadora de contenidos.

Andrea Valdiri tendencia durante las últimas semanas en Colombia

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la reconocida influenciadora es tendencia a nivel nacional, teniendo en cuenta su relación con Felipe Saruma, quien durante los últimos días subió una historia que muchos pensaron que era una indirecta para la barranquillera. Sin embargo, todo se trataba de una campaña de expectativa de un nuevo proyecto que estuvo el santandereano.