Estos fueron los artistas con la mayor cantidad de galardones en los Premios Billboard 2026

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 se celebraron durante el pasado jueves 22 de octubre, desde el James L. Knight Center en Miami, y dejaron grandes sorpresas para los artistas convocados de la noche.

Varios de los mejores cantantes de la región se reunieron en un mismo lugar para celebrar la música con nominaciones y las distintas presentaciones que se llevaron a cabo durante la velada. Sin embargo, algunos artistas tomaron casi que el control de la celebración al llevarse la gran mayoría de las estatuillas de la noche.

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Artistas con más premios durante los Latin Billboard 2026

Fuerza Regida se convirtió en el mayor ganador de la noche al llevarse un total de 8 galardones dentro de los que se encuentran Top Latin Albums, Artista del Año Dúo o Grupo, Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y Canción Regional Mexicana del Año por ‘Marlboro Rojo’.

La agrupación también recibió el Premio Billboard Vanguardia con el que se celebra y se ofrece un reconocimiento a los artistas con una carrera innovadora y poco convencional, cuyo impacto ha trascendido más allá de la región.

“No tenemos muchas palabras, no hay muchas palabras, pero son 10 años de trayectoria, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Vamos a seguir trabajando y vamos a conquistar el mundo, si Dios Quiere”, aseguraron los artistas de la agrupación.

Pese a que no se contó con su presencia, Bad Bunny se convirtió en el segundo artista más ganador de la noche al llevarse los premios: Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año, Hot Latin Songs Artista del Año Masculino, Top Latin Albums, Artista Latin Rhythm del Año Solista y Compositor del Año.

Karol G también se perfiló como una de las mayores ganadoras de la noche. Aunque no asistió, la ‘Bichota’ se llevó los premios: Artista de los Fans, Hot Latin Songs Artista del Año Femenina, Top Latin Albums Artista del Año Femenina y Canción Latin Pop del Año por ‘Coleccionando heridas’.

Colombianos en los Latin Billboard 2026

Pese a que dentro de la lista de nominados brillaron varios nombres colombianos como el de Ryan Castro, J Balvin, Maluma, Feid, Manuel Turizo, Kapo, entre otros, la única colombiana en llevarse más de dos Premios Billboard fue Karol G.

No obstante, la participación de los colombianos no pasó desapercibido ya que Jessi Uribe y Paola Jara protagonizaron un especial momento al rendir un sentido homenaje a la carrera y música de Juan Gabriel.