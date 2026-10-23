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La Roca reaparece irreconocible en las calles de Nueva York: video viral

La Roca luce irreconocible durante el rodaje de su nueva película.

Dwayne Johnson cambio físico radical La Roca
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 23 de 2026
03:08 p. m.
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El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, sorprendió a sus seguidores tras aparecer con una apariencia completamente diferente durante el rodaje de su próxima película, Lizard Music, en Nueva York.

Las imágenes muestran al artista con cabello canoso, barba gris, arrugas y una vestimenta que lo hace parecer un hombre de avanzada edad.

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La transformación llamó la atención porque el actor es reconocido por su imponente físico y sus papeles en películas de acción. Sin embargo, esta vez dejó atrás su imagen habitual para interpretar a un personaje muy distinto.

¿Por qué La Roca luce irreconocible?

Johnson interpreta a Chicken Man, un hombre excéntrico de unos 70 años. Para conseguir esta apariencia, la producción recurrió al maquillaje especializado y a prótesis que modifican sus facciones.

Las fotografías tomadas durante las grabaciones en Brooklyn, muestran al actor con un abrigo beige, sombrero, corbata y pantalones holgados. También aparece junto al joven actor Theo Clark Leber, quien lleva un lagarto de peluche, un detalle relacionado con la historia de la película.

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Según reportes de medios especializados, la caracterización estuvo a cargo de profesionales del maquillaje cinematográfico, entre ellos Kazu Hiro, reconocido por su trabajo en transformaciones físicas de actores de Hollywood.

¿De qué trata la película Lizard Music?

La producción está dirigida por Benny Safdie y se basa en la novela infantil homónima del escritor Daniel Pinkwater.

La historia sigue a un niño que descubre una misteriosa transmisión nocturna en la que aparecen lagartos que interpretan música. Su búsqueda lo lleva a conocer a Chicken Man y a su particular compañera, una gallina llamada Claudia, con quienes inicia una aventura fuera de lo común.

El elenco incluye también a Rachel McAdams, Jeff Goldblum, Colman Domingo y Alicia Silverstone, entre otras figuras.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de La Roca?

Lizard Music tiene previsto llegar a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre de 2027.

Esta nueva caracterización representa otro cambio importante para Johnson, quien ya modificó su apariencia para interpretar al luchador Mark Kerr en The Smashing Machine, dirigida también por Safdie.

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Las imágenes del rodaje han despertado curiosidad entre los seguidores del actor, que ahora esperan conocer cómo será su interpretación en esta historia fantástica. La pregunta que circula en redes es sencilla: ¿lo habría reconocido sin saber que se trataba de La Roca?

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