Yina Calderón sorprendió con su atuendo durante los premios Billboard en Miami

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 ya son tema de conversación en todas las redes sociales, pues decenas de artistas llegaron al importante evento para competir por los premios y realizar presentaciones que ya son virales en internet.

La ceremonia, que se ha llevado a cabo en el James L. Knight Center de Miami, durante este jueves 22 de octubre, ha reunido a algunas de las mejores voces de la música latina y demás invitados de la farándula internacional.

Sin embargo, la presencia de algunas celebridades como Yina Calderón ya han dado sobre qué hablar en internet. La famosa llegó al recinto sin pasar desapercibido ya que arribó a la famosa alfombra azul con un atuendo que ya es blanco de todo tipo de comentarios.

¿Cómo llegó Yina Calderón a los Premios Billboard 2026?

La creadora de contenido se encuentra conquistando audiencias extranjeras desde su participación en distintos realities de cadenas internacionales. Por esto, la mujer se convirtió en una de las invitadas especiales para ir a disfrutar los Premios Billboard 2026 e interactuar con las estrellas que se encuentran presentes allí.

Pero su vestuario se llevó nuevamente la atención de los internautas ya que llegó al recinto portando un amplio vestido negro, con sombrero en punta, distintas capas y pliegues que simularon ser plumas. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue el uso de distintos cuervos que llevaba en su sombrero, brazos y otras secciones de su amplio vestido.

Durante su recorrido por la pasarela azul, Calderón tuvo la oportunidad de ser entrevistada por una de las presentadoras del evento. Allí la mujer la cuestionó por el uso de las aves a lo que la famosa aseguró que se trataba de la representación de sus actuales compañeros de reality.

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Yina Calderón y el intercambio de palabras con Jessi Uribe

La mujer no solo se llevó la atención durante su llegada al evento ya que también tuvo la oportunidad de interactuar con varios artistas que aparecieron en la premiación. Este fue el caso de Ovy On The Drums, quien le envió un saludo al recibir elogios de su trabajo por parte de Calderón.

No obstante, uno de los momentos que generaron más comentarios fue el encuentro que tuvo con Jessi Uribe y Paola Jara, pues la mujer exaltó el estado físico del cantante al asegurar que ahora se encuentra más “delgado”.