¡Histórico! Bad Bunny logró 4.157 billones de reproducciones por su half time del Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio ha hecho historia con su más reciente show de medio tiempo para el Super Bowl, pues el cantante logró posicionar su espectáculo como no solo uno de los más vistos, sino el más polémico hasta ahora por sus diferencias con el presidente Donald Trump.

Por esto, ahora a su carrera se ha sumado un nuevo logro ya que, gracias a la presencia de distintas plataformas de streaming, su participación en el evento deportivo más grande de Estados Unidos es el más visto en la historia del espectáculo.

Bad Bunny logra billones de reproducciones en plataformas

Según Roc Nation, el intérprete de ‘Chambea’ ha logrado un hito histórico ya que logró conseguir 4.157 billones de reproducciones en 24 horas con la repetición de su show de medio tiempo.

Dicha interpretación ha sido una de las más comentadas a raíz del novedoso escenario que utilizó para cantar, la presencia de un importante número de artistas y la interpretación en conjunto que hizo con Ricky Martin y Lady Gaga.

Es así como este acontecimiento se suma a un nuevo récord impuesto por el puertorriqueño, quien ahora obtiene el título como el artista con el show más visto de todos los tiempos, sumando también su audiencia global tanto en televisión, YouTube y otras plataformas digitales.

Esta noticia también llega ante el gran éxito del artista al volver a posicionar su álbum ‘Debí tirar más fotos’ en el puesto número uno del Billboard 200 por quinta semana consecutiva en la lista del 28 de febrero.

No cabe duda de que el puertorriqueño se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical tras haber brillado en los recientes premios Grammy en donde logró obtener el premio más codiciado por el álbum del año.

¿Bad Bunny regresó con su expareja?

Por otro lado, el cantante se encuentra protagonizando un sin fin de portadas internacionales ante el incremento de rumores que afirman que habría vuelto con su expareja Gabriela Berlingeri.

Los lentes de los paparazis han captado a la pareja en distintos países como Brasil, Australia, Estados Unidos, entre otros, por donde estaría pasando la gira del puertorriqueño.