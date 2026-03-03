Elecciones 2026: expertos alertan por auge de noticias falsas

A pocos días de las elecciones del 8 de marzo, un nuevo estudio encendió las alertas sobre el consumo de información digital en el país.

Según datos revelados por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, 4 de cada 10 colombianos no saben con certeza cómo identificar una noticia falsa, en un contexto donde la circulación de contenido engañoso aumenta durante los periodos electorales.

El informe, titulado Lenguaje Digital, señala que el 41 % de los encuestados reconoce no tener claridad para distinguir entre información verídica y desinformación.

Además, el 78 % afirma haber estado expuesto a noticias falsas en el último año, principalmente a través de redes sociales.

La investigación también advierte que el 50 % de los participantes ha recibido contenido falso por aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, mientras que un 20 % incluso desconoce el significado del término “fake news”.

Aunque frente a 2020 se registra una mejora —cuando el 73 % admitía no poder diferenciar entre información real y falsa— los especialistas sostienen que el avance aún es insuficiente.

¿Por qué 4 de cada 10 personas no saben cómo identificar una noticia falsa?

El fenómeno responde a varios factores. Por un lado, el volumen y la velocidad de circulación de contenidos en entornos digitales hacen más difícil verificar cada información.

Por otro, la sofisticación de los formatos ha aumentado con el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten crear audios, imágenes y videos manipulados con apariencia realista.

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) para América Latina de Kaspersky, advierte que en época electoral los riesgos se multiplican.

“No todo lo que circula es verdad. Puede tratarse de una noticia falsa, un enlace malicioso o una imagen manipulada que busca influir en la opinión pública”, señaló.

El estudio también revela diferencias demográficas. Las mujeres presentan mayores niveles de dificultad en el reconocimiento de noticias falsas frente a los hombres, y los jóvenes entre 25 y 34 años son quienes reportan mayor exposición a desinformación, con un 80 %.

¿Cómo identificar una noticia falsa y evitar fraudes digitales?

Más allá del impacto en el debate democrático, la desinformación puede convertirse en puerta de entrada a fraudes digitales.

En contextos de alta intensidad informativa, ciberdelincuentes aprovechan la curiosidad de los usuarios para difundir enlaces que prometen datos exclusivos o resultados anticipados, pero que buscan robar credenciales o información financiera.

Los expertos recomiendan consultar únicamente fuentes oficiales o medios reconocidos, contrastar la información en distintos portales confiables y desconfiar de mensajes alarmistas o promesas llamativas.

También sugieren verificar fechas, revisar si el contenido cita fuentes claras y evitar compartir enlaces sospechosos.

RELACIONADO Registraduría suspenderá servicios de registro civil e identificación por elecciones del 8 de marzo

Otra medida clave es reforzar la seguridad digital: mantener dispositivos actualizados, utilizar contraseñas robustas y contar con herramientas de protección que alerten sobre sitios peligrosos.

En un escenario donde el debate público se desarrolla cada vez más en redes sociales, la capacidad para identificar una noticia falsa no solo protege la seguridad individual, sino que también fortalece la integridad del proceso democrático.