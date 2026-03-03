Explosivos hallados en el sur de Bogotá tendrían como objetivo bases militares durante elecciones

Durante audiencias reservadas a las que obtuvo acceso Noticias RCN, la Fiscalía General de la Nación reveló que dos personas capturadas en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Usme, presuntamente planeaban ejecutar actos terroristas contra bases militares el día de las elecciones.

En la audiencia de imputación de cargos, el ente acusador expuso los elementos materiales probatorios hallados en una vivienda semanas antes de la jornada electoral. Según la fiscal del caso, los detenidos tenían en su poder un arsenal de explosivos, así como documentos con planos a mano alzada que harían referencia a la manipulación de artefactos explosivos y posibles objetivos en batallones de Bogotá.

Que estos elementos podrían ser destinados a la afectación a la población civil, a funcionarios estatales o incluso a la fuerza pública.

La hipótesis investigativa apunta a que el material estaba siendo preparado para atentar contra instalaciones militares en la capital, generando un riesgo directo para la seguridad electoral y el orden público.

Explosivos, lanzagranadas y planos: las pruebas reveladas en audiencia

Durante las diligencias judiciales se conoció que, además de explosivos, las autoridades hallaron lanzagranadas y anotaciones que, presuntamente, detallaban objetivos específicos. En uno de los documentos incautados se mencionaría un “batallón” junto a referencias barriales, lo que reforzó la línea investigativa sobre un posible atentado contra instalaciones militares en Bogotá.

La Fiscalía sostuvo que estos hallazgos confirmarían la fabricación y adecuación de artefactos explosivos con fines ilícitos. El contexto temporal —semanas previas a las elecciones— también fue considerado un elemento relevante dentro de la investigación penal, en la medida en que podría evidenciar una intención de generar impacto durante la jornada democrática.

Capturados aceptaron cargos y fueron enviados a prisión

Otro aspecto clave revelado en las audiencias es que los dos capturados aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados. Tras la valoración de los elementos probatorios y el reconocimiento de cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades también señalaron que los procesados registran anotaciones judiciales previas por distintos delitos, lo que, según la Fiscalía, evidenciaría una escalada en su comportamiento criminal. Este antecedente fue tenido en cuenta para sustentar la necesidad de la detención preventiva.