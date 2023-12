Belky Arizala: una figura de inspiración en el modelaje afrocolombiano

El pasado jueves 23 de noviembre se llevaron a cabo los premios Xilópalo, Premio Nacional de Periodismo Digital, un evento que galardona los talentos de los periodistas contemporáneos, quienes se han atrevido a traer una gran propuesta a las plataformas digitales desde la innovación, investigación y la causa social.

Esta conmemoración se divide en once categorías: Paz, Periodismo con Enfoque de Género, Turismo, Crónica, Opinión, Entrevista, Fotorreportaje, Caricatura y/o animación digital, Influenciadores y Responsabilidad Social y ambiental, las cuales permiten hacer énfasis en la intención y labor de cada periodista.

El evento contó con la presencia y presentación de Belky Arizala, una gran exponente del modelaje y de la comunidad afro en Colombia. Arizala participó en la conferencia del experto en medios digitales Álvaro Liuzzi, la cual giró en torno a la inteligencia artificial y su influencia en los medios de comunicación contemporáneos: “¿La tecnología reemplazará a los periodistas?” fue el gran interrogante del evento.

Por su parte, Belky expuso la nueva colección del África Fashion Week, una serie de prendas que representan la diversidad, los colores y la alegría, junto con un gran toque de elegancia. Esta exposición tiene una gran insignia que ha representado la trayectoria de Arizala en el mundo del modelaje.

Belky es modelo, empresaria y actriz afrocolombiana, quien tiene el propósito de impactar en un importante público: las mujeres. Su intención es volverse un modelo de inspiración para aquellas que quieren explotar su talento y su belleza sin importar su raza, estatura, tamaño, peso ni ninguno de los factores que han construido los cánones de belleza que discriminan a muchas ciudadanas.

Noticias RCN estuvo hablando con la empresaria, quien explicó cuál es la insignia de cada uno de sus proyectos y qué la motivó a realizarlos, llevándola hasta la cumbre del éxito.

¿Cómo se logra romper con los estereotipos de belleza mediante el modelaje?

Lo primero es tener una vocación y el don del servicio. Para romper con algo necesitamos desaprender ciertas actitudes. Seguramente nos enseñaron en la casa muy buenos valores, pero por el transcurrir de la vida, uno tiene que rescatar esos valores genuinos que permiten abrir puertas y hay algunas actitudes que hay que empezarlas a alinear.

No se trata de estar pendiente de los estereotipos ni de las tendencias sino de empezar a crear y proponer. Hay unas bases sólidas que no se pueden cambiar, pero sí podemos llegar a cambiar el discurso y las narrativas acerca de lo que es bello y lo que no.

¿De qué se trata su fundación El Alma no Tiene Color?

Fue creada hace aproximadamente 16 años en equipo con la escuela de talentos de Belky Arizala. Nosotros gestionamos y otorgamos becas de estudio para mujeres que compiten por tener esa gracia y ese talento genuino.

Hay que formarse como líderes capaces de trascender y aportar lo mejor a la sociedad. Para mí el arte es una de las herramientas transformadoras que impactan tanto de manera positiva que eso nos ayuda a ser mejores personas.

Desde las expresiones artísticas y culturales podemos llegar muy lejos. Por eso es que la carrera de modelaje es tan valiosa como la de ser contador, administrador o periodista.

¿Qué representa África Fashion Week?

Para mí África es cuna de la humanidad. Lo que observamos hoy fue una puesta en escena que va muy alineada con lo que es Colombia: un país que tiene una herencia ancestral africana. Queríamos mostrar con la inspiración de Zulma Arizala una colección que nos lleva a combinar los colores estampados con los unicolores.

Bogotá es eso: pluriétnica y multicultural. Eso queríamos mostrar aquí, de la mano de la inteligencia artificial se logró una estampación única que no se encuentra en ninguna textilera ni en ninguna parte.

La confección siempre va a tener un toque diferenciador y es que el África Fashion Week es un evento con gran reconocimiento internacional y eso nos lleva a traerlo a la tela suramericana.