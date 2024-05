¡Imperdibles! Bill Gates compartió su lista de libros esenciales para el 2024

Como un ritual anual, Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, comparte su lista de lecturas imprescindibles para el verano. Con una pasión inquebrantable por los libros, Gates se autoproclama un ávido lector, devorando alrededor de 50 libros al año.

En un vídeo publicado en su página personal, Gates reveló su selección para este año, combinando dos de sus placeres veraniegos: la lectura y las barbacoas. Sorprendentemente, todos los libros recomendados por Gates tienen un hilo conductor: la voluntad de servicio.

Los libros recomendados para este 2024, según Bill Gates

Entre sus elecciones se encuentra "The Women" de Kristin Hannah, que narra la historia de una enfermera del ejército estadounidense en Vietnam. Gates elogió esta obra como un "tributo bellamente escrito" a los veteranos de guerra.

También destacó "Infectious Generosity: The Ultimate Idea Worth Spreading" de Chris Anderson, un libro inspirador sobre filantropía en la era digital, que explora cómo la tecnología puede potenciar la generosidad.

Otras recomendaciones de Bill Gates para leer en este 2024

Otra recomendación notable es "Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That’s a Good Thing)" de Salman Khan, fundador de la Khan Academy. Gates elogió el enfoque del autor sobre cómo la inteligencia artificial transformará la educación.

Asimismo, recomendó "How to Know a Person: The Art of Seeing Others Deeply and Being Deeply Seen" de David Brooks, que aborda habilidades sociales y comunicativas fundamentales.

Además de estas lecturas, Gates también compartió su entusiasmo por la serie "Slow Horses" de Apple TV+, una emocionante producción que ha capturado su atención.

Con estas recomendaciones, Bill Gates no solo inspira a los lectores a ampliar sus horizontes, sino que también promueve la importancia de la educación, la filantropía y la conexión humana en la era digital, teniendo en cuenta su amplia experiencia en negocios millonarios.