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Hija de Yeison Jiménez celebró sus 15 años: así recordaron al cantante durante la velada

La ceremonia estuvo marcada por diferentes momentos especiales en los que también se recordó al artista.

Fotos: IG @linajimenez.g
Fotos: IG @linajimenez.g

Noticias RCN

junio 16 de 2026
03:11 p. m.
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En días recientes se llevó a cabo la celebración por el cumpleaños número 15 de Camila Jiménez, hija mayor del cantante Yeison Jiménez, quien no dudó en compartir un emotivo recuerdo con su padre para celebrar el que era uno de los días más esperados para el artista.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar ya que cientos de fanáticos del caldense, quien perdió la vida durante un accidente aéreo el pasado 10 de enero del 2026, recordaron con bastante sentimiento la emoción del artista por celebrar cada logro en compañía de su familia.

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Hija de Yeison Jiménez celebró sus 15 años

La reunión se tomó las redes sociales ya que esta se llevó a cabo en un amplio salón de eventos en donde familiares, amigos y personas cercanas al círculo familiar del cantante se reunieron para celebrar el acontecimiento.

La joven lució durante gran parte de la noche un amplio vestido azul oscuro con diferentes detalles plateados que resaltaron su figura. Así mismo, la decoración del lugar resaltó por su sobriedad ya que el techo simuló ser un cielo nocturno lleno de estrellas.

Pero uno de los detalles que más llamó la atención de los fanáticos fue la presencia de un gran cuadro en donde se construyó la figura del artista por medio de piedras brillantes. Esta obra le fue entregada, meses atrás, a Sonia Restrepo, quien rompió en llanto al recibir la imagen de su fallecido esposo.

Durante la celebración, gran parte de las fotografías que la joven y sus familiares se realizaron fueron frente a la conmovedora imágen que, al parecer, se ha convertido en una pieza invaluable para la familia del “aventurero”.

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Hermana de Yeison Jiménez comparte conmovedor mensaje a su sobrina

Algunas de las fotografías de la celebración fueron compartidas por Lina Jiménez, hermana del artista, quien tomó su cuenta oficial de Instagram para dedicar un sentido mensaje a su sobrina mayor y recordar su compromiso con su hermano.

“Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada (...) que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti”, aseguró la empresaria.

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