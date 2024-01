Bogotá fue elegida como sexto mejor destino turístico del mundo, según TripAdvisor: aquí las razones

En los premios "Best of the Best" de los "Travelers Choice" de TripAdvisor, Bogotá fue reconocida como el sexto mejor destino turístico del mundo, sobresaliendo por su riqueza cultural, histórica, biodiversidad y gastronómica.

Los premios se basaron en las opiniones y calificaciones de los viajeros de TripAdvisor, quienes evaluaron a Bogotá en categorías como ubicación, atracciones, actividades, compras, gastronomía y hospitalidad. La ciudad recibió una calificación promedio de 4,5 estrellas, destacándose especialmente en gastronomía, con una puntuación de 4,8 estrellas.

¿Qué fue lo que más atrajo a los turistas a visitar Bogotá?

Con una oferta de 7.500 restaurantes, la gastronomía se ha convertido en un punto clave dentro del desarrollo turístico de Bogotá, en donde los visitantes pueden disfrutar de la variedad de platos autóctonos y de alta cocina que ofrecen los restaurantes de la ciudad.

Además de su deliciosa comida, Bogotá cuenta con una rica historia y cultura que la hacen única. Con 63 museos, más de 60 atractivos turísticos culturales y patrimoniales, la capital colombiana transporta a sus visitantes a diferentes épocas y eventos históricos. Barrios icónicos como La Candelaria, Chapinero y Teusaquillo, así como la Plaza de Bolívar, son algunos de los lugares que permiten vivir experiencias enriquecedoras.

La biodiversidad también es un atractivo turístico en Bogotá. La ciudad ofrece experiencias de naturaleza como la extensa red de ciclovías, los 5.000 parques urbanos y el avistamiento de aves. Estas actividades permiten a los visitantes conectarse con la naturaleza y disfrutar de sus beneficios físicos y mentales.

Además, el turismo comunitario ha sido fortalecido a través de 28 iniciativas impulsadas por el Instituto Distrital de Turismo. Estas iniciativas promueven las tradiciones y saberes de las comunidades campesinas, generando beneficios económicos y sociales en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Suba Santa Fe.

Bogotá recibió miles de visitantes extranjeros en 2023

Bogotá ha experimentado un aumento significativo en el turismo. Según datos de Migración Colombia, entre enero y julio de 2023, la ciudad recibió 979.555 visitantes extranjeros, lo que representa un incremento del 31,0% en comparación con el mismo período del año anterior. Los meses de marzo y julio registraron la mayor afluencia de turistas extranjeros.

Asimismo, la Terminal de Transporte de Bogotá informó que entre enero y noviembre de 2023 se movilizaron 13.484.033 pasajeros, mostrando un aumento del 23,0% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, la tasa de ocupación hotelera en Bogotá alcanzó el 65,15% en el período de enero a octubre de 2023, superando el porcentaje registrado en 2022.

La elección de Bogotá como uno de los mejores destinos turísticos del mundo ha sido celebrada por el Instituto Distrital de Turismo y su director, Andrés Santamaría. Este reconocimiento no solo posiciona a la ciudad como un lugar atractivo para los viajeros, sino que también permite la generación de empleos y beneficios económicos para la capital colombiana.

En resumen, Bogotá ha recibido el reconocimiento como el sexto mejor destino turístico del mundo. Su destacada historia, cultura, gastronomía y biodiversidad la convierten en una ciudad única y atractiva para los visitantes. Con este premio, se espera que el turismo en Bogotá continúe creciendo y aportando al desarrollo de la ciudad.