El mensaje de Alejandro Sanz a Shakira que revivió los rumores: “Te amo”

Durante muchos años los rumores sobre un posible romance de Shakira y el español Alejandro Sanz han rondado los diarios de espectáculo más importantes del mundo. Sin embargo, a raíz de la larga relación que tuvo la barranquillera con Gerard Piqué, claramente estos se detuvieron y respetaron a la colombiana.

Pero a causa de la separación pública de Shakira y Piqué, millones de seguidores de la colombiana han vuelto a mencionar a Sanz en varias de sus publicaciones en sus redes sociales, pues durante la épica de los años 2000, mantuvieron una relación bastante cercana y que generaba admiración.

Le puede interesar: Juan Duque mostró su nuevo tatuaje futbolero y usuarios le recordaron a Lina Tejeiro

Alejandro Sanz celebró aniversario con Shakira

Mediante sus redes sociales Alejandro Sanz volvió a dar de qué hablar en las últimas horas y es que el cantante español aprovechó una fecha bastante especial para celebrar el aniversario de una de las canciones que lo catapultó en la música internacional y esta fue en colaboración con la barranquillera.

“Dicen que tras “La tortura” viene la calma. En nuestro lenguaje, es un “Te lo agradezco, pero no” Hoy cumplimos 17 años Shaki. Sigamos bailando la vida y sobre todo, agradeciendo, aunque sea para decir que no”, escribió el español acompañando el mensaje con un emotivo video de aquel entonces.

Shakira no dudó en comentar su publicación con un “Amo esto”, a lo que el español respondió: “Te amo a ti”, por lo que nuevamente millones de fans de ambos reavivaron los rumores, aunque ninguno de los dos ha estado cerca de tocar el tema en cualquier oportunidad.

Inmediatamente la publicación se llenó de miles de comentarios en los que las personas los animaron incluso a casarse, algo que parecería imposible por las situaciones de ambos.

“Nunca entendí por qué ellos dos no fueron pareja (al menos no que sepamos). Una química fuera de lo normal”, “Ya, Shakira, dile que sí. Todos queremos eso”, “Ya cásense y sean felices por siempre, se lo pedimos todo Latinoamérica”, “La tensión sexual que existía”, “No entiendo por qué no están juntos”, son algunos de los mensajes publicados por los seguidores en la publicación de Alejandro Sanz.