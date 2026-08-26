Medellín, entre los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026

Medellín fue incluida entre los 10 destinos gastronómicos que más llaman la atención en 2026, según una selección de Condé Nast Traveler. La ciudad colombiana comparte este reconocimiento con lugares de Europa, Asia, América y Oceanía.

La gastronomía paisa vuelve a ganar protagonismo internacional y esta vez Medellín aparece en un listado que pone el foco en destinos con propuestas culinarias en crecimiento y nuevas experiencias para los viajeros.

¿Por qué Medellín aparece en el listado gastronómico?

La publicación destaca la transformación que ha tenido la oferta gastronómica de Medellín durante los últimos años. La llegada de nuevos restaurantes, bares y propuestas culinarias ha ampliado las opciones para quienes visitan la ciudad.

El interés internacional tampoco es nuevo. Medellín ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en rankings y selecciones relacionadas con gastronomía y turismo, una tendencia que refuerza su posición como destino para quienes buscan conocer un lugar también a través de su comida.

En 2026, por ejemplo, la ciudad también fue incluida por Time Out entre las mejores ciudades del mundo para comer.

La selección de Condé Nast Traveler no se limita a los destinos gastronómicos más tradicionales. Precisamente, uno de sus atractivos está en reunir ciudades y regiones que han ganado reconocimiento por la evolución de sus cocinas, sus productos locales y la aparición de nuevas propuestas.

¿Qué otros destinos gastronómicos aparecen en el ranking?

Medellín ocupa el quinto lugar de una lista que reúne diez destinos de diferentes partes del mundo. La selección incluye ciudades y regiones con características culinarias muy distintas.

Estos son los destinos destacados:

Boston, Estados Unidos Creta, Grecia Fez, Marruecos Hong Kong, China Medellín, Colombia Minas Gerais, Brasil Parramatta, Sídney, Australia Patan, Nepal Condado del Príncipe Eduardo, Canadá Sevilla, España

Entre ellos está Creta, reconocida por sus productos locales y especialmente por la calidad de su aceite de oliva virgen extra. También aparecen destinos con una fuerte tradición culinaria como Fez y Sevilla, además de propuestas de Asia, América y Oceanía.

Para Medellín, la inclusión representa otro reconocimiento internacional a una escena gastronómica que continúa creciendo. La ciudad queda así en el radar de viajeros que buscan nuevos lugares para comer y descubrir propuestas diferentes durante 2026.