Tocancipá celebrará el Festival de la Colombianidad con oferta gastronómica

El municipio de Tocancipá vivirá una especial jornada durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en el marco del Festival de la Colombianidad que tiene preparada una agenda cultural amplia para todos los asistentes.

Dentro de la programación también se llevará a cabo una competencia de un plato insignia que pondrá a prueba las mejores recetas de la cocina tradicional campesina. Durante el evento se integrarán distintos emprendimientos en donde resaltará la gastronomía local.

RELACIONADO La preocupante confesión que Epa Colombia le habría hecho a Yina Calderón

¿Qué se podrá disfrutar durante el Festival de la Colombianidad?

El Festival de la Colombianidad tiene una agenda especial en donde se reunirá una programación especial con cocina tradicional y emprendimientos locales. Este se llevará a cabo durante el 19 y 20 de septiembre desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Así mismo, se realizará el concurso oficial de la papa chorreada. Esta actividad busca darle un valor adicional a los sabores tradicionales por medio de los que se quiere honrar uno de los platos más típicos para la cultura colombiana.

Este concurso se realizará a las 11:00 a.m. en el Parque Principal en donde todos los participantes pondrán a prueba la sazón para priorizar la cocina tradicional.

Para esta edición del festival se ha exaltado la presencia de Betty Aguilar, emprendedora y creadora de 'Bendita Papa', quien regresará a la competencia tras haberse llevado el primer lugar durante la edición pasada.

“Lo principal de la papita es el tomate, la cebolla y escoger una excelente papa. La salsa es la tradicional. Nos trae los recuerdos de la abuela, de nuestro colegio, de cuando salíamos a estudiar y siempre estaba la señora vendiendo la papita”, contó Aguilar para la Alcaldía de Tocancipá.

Durante toda la jornada, los visitantes también contarán con distintos espacios para recorrer las zonas gastronómicas y conocer el proceso de preparación de los platillos a degustar. También se conocerá información sobre todos los emprendimientos que estarán presentes con talento local.

RELACIONADO Los Tucanes de Tijuana y grandes voces mexicanas se toman Bogotá

Otras actividades durante el festival

Los asistentes al festival también disfrutarán de otras actividades como el concierto de la Estudiantina de Cundinamarca en donde bandas sinfónicas acompañarán a los asistentes con sus interpretaciones.

También, se llevará a cabo hasta el Concurso Nacional de Bambuco Inédito que también harán parte de la programación.