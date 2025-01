"Bogotá no es horrible": Distrito responde al streamer Juan Guarnizo

Hay polémica en redes sociales luego de que se hiciera viral un clip del streamer colombiano Juan Guarnizo hablando sobre Bogotá. Durante una trasmisión que hacía reaccionando a la Kings League junto a otros influencers colombianos, aseguró que "odia" a la capital del país.

"Yo tengo un odio grande por Bogotá. Bogotá es Ciudad Gótica: es gris, es peligrosa pero no tiene a Batman": dijo el reconocido creador de contenido en una trasmisión que era vista por miles de personas, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

La respuesta del Distrito a Juan Guarnizo tras sus declaraciones sobre Bogotá

Andrés Santamaría Garrido, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), respondió a Guarnizo a través de redes sociales que comparar a Bogotá con Ciudad Gótica era inspirador:

“Aquí no necesitamos a Batman porque nuestros héroes son su gente, su arte y su cultura. Sabemos que detrás de lo ‘gris’ que ves, hay una ciudad vibrante, diversa y llena de historias que enamoran. Queremos invitarte a vivir Bogotá con otros ojos, descubrir su esencia y todo lo que la hace única. ¿Te animas a conocer la Bogotá que aún no has visto?”, precisó Santamaría.

Ante esto, el ibaguereño respondió. "Querido Andrés, viví 4 años en Bogotá. Me moví por cada uno de sus rincones, centro, sur y norte, usé el transporte público diariamente para ir a la universidad y traté de adaptarme como un foráneo más. No hablo desde el desconocimiento, hablo desde mi experiencia", escribió.

"Gracias por la invitación, de alguna u otra manera volveré a pisar Bogotá y ojalá algo en mi perspectiva cambie y si no, hay mil ciudades más que visitar en nuestro país. Abrazo grande", añadió.

Posteriormente, el director del IDT volvió a escribirle. "Querido Juan, celebro tu experiencia en Bogotá. Sé que en 4 años quizá no lograste conectar con todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer, pero me encantaría ser tu guía cuando vuelvas y mostrarte esa Bogotá que tal vez no alcanzaste a descubrir".

¿Quién es Juan Guarnizo, el streamer que comparó a Bogotá con Ciudad Gótica?

Juan Sebastián Guarnizo es un creador de contenido colombiano, quien en su papel como streamer es uno de los más reconocidos del mundo. En Twitch cuenta con 11,5 millones de seguidores, estando en el top 10 a nivel global.

Nació en Ibagué, donde pasó casi toda su vida, pero cuando comenzó su vida universitaria vivió en Bogotá, donde pasó cuatro años de su vida, de acuerdo a lo que comentó en su cuenta de X. En la ciudad comenzó a crear contenido y una vez ganó reconocimiento, decidió mudarse a México hace cinco años.

Una de las razones por las que se fue de Colombia, fue debido a su relación con la influencer mexicana AriGameplays, con quien se casó hace varios años y de quien se habría divorciado finalizando el 2024.