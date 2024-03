Bradley Cooper quiere ponerle fin a su 'maldición' en los Oscar: nueve nominaciones y cero premios

Bradley Cooper es una de las figuras de Hollywood que más nominaciones ha recibido en los Premios Oscar sin poder conseguir una estatuilla. El actor estadounidense, de 49 años, recibió tres postulaciones por 'Maestro', su más reciente película. Con su interpretación de Leonard Bernstein, histórico director de orquesta, espera romper la 'maldición' y coronarse en el evento que organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Antes de estas tres nominaciones, Cooper salió perdedor en nueve oportunidades. En tres ocasiones peleó en la categoría de 'Mejor Actor' (por 'Los juegos del destino', 'Francotirador' y 'Nace una estrella'). Además, peleó por el premio de 'Mejor Actor de Reparto' en 2014 por 'Escándalo americano'.

Las restantes postulaciones las recibió por 'Mejor Película', en: 'Francotirador', 'Joker' y 'El callejón de las almas perdidas'. Mientras que compitió por 'Mejor Guion Adaptado' por la película que coprotagonizó con Lady Gaga. A pesar de las múltiples oportunidades que se ha dado, nunca ha podido ganar.

Bradley Cooper espera romper su 'maldición' en los Oscar

Cooper hizo un trabajo fenomenal en 'Maestro' y fue nominado en tres categorías: 'Mejor Actor', 'Mejor Película' y 'Mejor Guion Original'. A pesar de que su actuación en la película fue impecable, no ha podido competir con los demás filmes ('Oppenheimer', 'Los asesinos de la luna', 'The Holdovers', entre otros) en galas como los BAFTA Awards y Screen Actors Guild Awards.

Su mejor opción parece estar en 'Mejor Guion Adaptado', donde se disputará el premio con: 'Anatomy of a Fall' (Justine Triet y Arthur Harari), 'The Holdovers' (David Hemingson), 'May December' y 'Past Lives' (Celine Song).

Los candidatos al Oscar con más nominaciones actorales y que nunca han ganado

Peter O'Tool: 8 nominaciones a 'Mejor Actor'.

Glenn Close: 4 nominaciones a 'Mejor Actriz' y 4 a 'Mejor Actriz de Reparto'.

Richard Burton: 6 nominaciones a 'Mejor Actor' y 1 a 'Mejor Actor de Reparto'.

Deborah Kerr: 6 nominaciones a 'Mejor Actriz'.

Amy Adams: 1 nominación a 'Mejor Actriz' y 5 a 'Mejor Actriz de Reparto'.

Thelma Ritter: 6 nominaciones a 'Mejor Actriz de Reparto'.

Irene Dunne: 5 nominaciones a 'Mejor Actriz'.

Albert Finney: 4 nominaciones a 'Mejor Actor' y 1 a 'Mejor Actor de Reparto'.

Annette Bening: 4 nominaciones a 'Mejor Actriz' y 1 a 'Mejor Actriz de Reparto'.

Bradley Cooper: 4 nominaciones a 'Mejor Actor' (contando la de 'Maestro') y 1 a 'Mejor Actor de Reparto'.

Cabe resaltar que O'Toole y Kerr ganaron un Oscar honorífico.