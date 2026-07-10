Westcol reaccionó a la polémica de Camilo Cifuentes con curioso video

La polémica que rodea a Camilo Cifuentes continúa generando reacciones entre reconocidos creadores de contenido. Esta vez fue Westcol quien se refirió al caso con humor y compartió un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El streamer publicó en sus historias de Instagram una grabación relacionada con una conocida escena protagonizada por Anuel AA, Yailin ‘La Más Viral’ y Fabiana Buitrago, y agregó un mensaje haciendo referencia directa a la situación de Cifuentes.

¿Qué dijo Westcol sobre Camilo Cifuentes?

Westcol compartió el video de Anuel AA junto a su exesposa Yailin ‘La Más Viral’ y su actual pareja, Fabiana Buitrago, quienes aparecen compartiendo en una fiesta.

Sobre las imágenes, el streamer escribió: “Camilo Cifuentes hace tres días”, una frase con la que hizo alusión a las versiones que circulan sobre el influencer y su situación sentimental.

La publicación fue interpretada como una referencia a la supuesta coincidencia de Cifuentes con su expareja, María Camila Sepúlveda, y con Anthía López, conocida en redes como ‘La Mijita’.

El comentario de Westcol se produjo en medio de una fuerte discusión en redes sociales, luego de que Sepúlveda compartiera conversaciones que, según su versión, demostrarían que todavía existían planes de continuar la relación con Cifuentes poco antes de que él apareciera junto a la creadora española.

¿Qué pasó con Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’?

La controversia comenzó después de que María Camila Sepúlveda, quien está embarazada del hijo de Cifuentes, expusiera públicamente su versión sobre el final de la relación y publicara capturas de conversaciones entre ambos.

Cifuentes confirmó que la relación terminó, pero aseguró que se trató de un vínculo corto que ambos intentaron mantener y que finalmente dejó de ser sano para los dos. También pidió evitar que las diferencias entre los adultos terminen afectando al hijo que está por nacer.

RELACIONADO Aida Victoria Merlano reaccionó a polémica de Camilo Cifuentes

Por su parte, ‘La Mijita’ negó haber sido responsable de la ruptura y afirmó que es falso que se haya involucrado en un hogar. La creadora española también decidió poner privada su cuenta de Instagram en medio de la ola de comentarios.

La polémica escaló todavía más este miércoles 7 de octubre, cuando Cifuentes restringió sus redes sociales y publicó un mensaje en el que pidió perdón por el daño que hubiera causado.

Mientras los protagonistas mantienen sus respectivas versiones, las reacciones de otros influencers siguen alimentando la conversación en redes. Esta vez, el comentario de Westcol se convirtió en uno de los contenidos que más llamó la atención alrededor del caso.