‘La Mijita’ reapareció tras escándalo con Camilo Cifuentes y envió mensaje

Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en medio de la controversia que la relaciona con Camilo Cifuentes. La influencer aseguró que atraviesa un momento difícil y expresó su deseo de regresar con fuerza.

La polémica alrededor de Camilo Cifuentes y su ruptura con María Camila Sepúlveda continúa generando reacciones en redes sociales. En medio de los comentarios y señalamientos, Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, volvió a pronunciarse a través de sus historias de Instagram.

La creadora de contenido publicó un mensaje en el que agradeció a las personas que le han enviado palabras de apoyo durante estos días, en los que su nombre ha estado en el centro de la conversación digital.

Muchas gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo en este momento, en verdad ustedes son los únicos que me importan y estoy eternamente agradecida por tener una comunidad tan hermosa, escribió.

¿Qué dijo ‘La Mijita’ tras la polémica con Camilo Cifuentes?

En su publicación, la influencer española reconoció que no atraviesa una situación sencilla y destacó el respaldo que ha recibido de su comunidad.

No tengo palabras para agradecerles por todos sus mensajes. No es un momento fácil, pero ustedes son mi consuelo más grande, expresó en la historia.

El mensaje estuvo acompañado de un corazón formado con las manos y una frase en la que dejó ver su intención de volver a sus actividades con una actitud renovada.

Espero un día volver con fuerza y con mucho amor, concluyó.

Foto: IG 'La Mijita'

Aunque no mencionó directamente a Camilo Cifuentes en esta publicación, el mensaje apareció en medio de la controversia que surgió tras conocerse la ruptura del influencer con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo.

¿Por qué ‘La Mijita’ está en medio de la polémica?

El nombre de Anthía López comenzó a circular después de que se conocieran imágenes en las que aparece compartiendo con Cifuentes. Esto dio paso a especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos y sobre cuándo habría comenzado, en medio de la ruptura con Sepúlveda.

Ante los señalamientos, ‘La Mijita’ ya había negado ser la responsable del final de una relación. En un pronunciamiento anterior aseguró que era falso que se hubiera metido en un hogar o que hubiera causado una ruptura, y señaló que no quería exponer detalles de su vida privada.

Por su parte, Camilo Cifuentes confirmó que su relación con María Camila Sepúlveda terminó y pidió evitar que la situación se convierta en una confrontación pública.

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Por ahora, el nuevo mensaje de ‘La Mijita’ se centra en agradecer el apoyo recibido y expresar que espera regresar con fuerza, mientras la polémica continúa generando comentarios entre los seguidores de los creadores de contenido.