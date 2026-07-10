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Revelan el rostro de Camilo Cifuentes en video junto a ‘La Mijita’ en Medellín

Fin al misterio: video mostraría el rostro de Camilo Cifuentes junto a 'La Mijita'.

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Fotos: IG camilo-cifuentes y la-mijita

Noticias RCN

octubre 07 de 2026
03:27 p. m.
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Un video reveló el rostro de Camilo Cifuentes junto con la influencer ‘La Mijita’. Las imágenes muestran al generador de contenido junto a Anthía López en un evento musical en un barrio de Medellín.

La controversia alrededor del creador de contenido, conocido por realizar obras de ayuda social y mantener su identidad alejada de las cámaras, aumentó después de que se conociera el final de su relación con María Camila Sepúlveda, quien está embarazada de su hijo.

¿Qué muestra el video de Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’?

En las últimas horas se viralizó una grabación realizada durante un evento de música en Medellín. En las imágenes aparece ‘La Mijita’ junto a un hombre identificado en redes como Camilo Cifuentes, quien lleva gorra y gafas oscuras.

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El video llamó especialmente la atención porque permite observar con mayor claridad el rostro del influencer, quien durante su trayectoria ha procurado mantener su identidad en reserva.

Las imágenes se suman a otros registros que ya habían circulado en redes sociales y que mostraban a Cifuentes y a la creadora española compartiendo en público en el estadio Palogrande de Manizales.

A partir de ese material, usuarios comenzaron a preguntarse si la relación entre ambos habría empezado antes de que Cifuentes confirmara el final de su relación con Sepúlveda.

¿Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’ estaban juntos antes de la ruptura?

Por ahora, no existe una confirmación pública que permita establecer cuándo comenzó una relación entre Cifuentes y Anthía López.

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La pregunta surgió con mayor fuerza después de que María Camila Sepúlveda expusiera su versión sobre el final de la relación y compartiera conversaciones que, según aseguró, mantenía con el influencer poco antes de que se conociera públicamente la ruptura.

Cifuentes, por su parte, confirmó que la relación con Sepúlveda terminó, pero cuestionó la interpretación que se ha hecho en redes sobre una supuesta infidelidad. El creador sostuvo que se trató de una relación corta que ambos intentaron sacar adelante y que finalmente dejó de ser sana para los dos.

‘La Mijita’ también negó haber intervenido en una relación. La española aseguró que es falso que se haya involucrado en un hogar o que haya sido la causa de una ruptura y pidió mantener en privado los detalles de su vida sentimental.

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Mientras tanto, las imágenes continúan alimentando las especulaciones en redes sociales. La cronología de los encuentros y el momento en que se conoció la ruptura mantienen abierta una pregunta que, hasta ahora, solo los protagonistas podrían responder: ¿cuándo comenzó realmente la historia entre Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’?

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