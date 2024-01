"Carmelo, de 'Rigo', nos salvó de un robo en un D1": Emmanuel Restrepo, héroe en la vida real

El pasado 9 de enero, dos mujeres entraron a robar en el D1 ubicado en la Calle 57, en Galerías. Afortunadamente, el actor Emmanuel Restrepo, quien interpreta a Carmelo Rendón en 'Rigo', intercedió por las trabajadoras y clientes del supermercado. El artista paisa, de 31 años, logró evitar el hurto y, a pesar de que en la novela de Canal RCN es un villano del 'Toro de Urrao', en la vida de real se 'vistió' de héroe.

"Dos señoras entraron a robar al D1. Las trabajadoras de la tienda estaban solas, mientras las sacaban, fueron agredidas por las ladronas, ¿adivinen quién terminó metido?", empezó diciendo Restrepo en sus redes sociales. El hijo de Evaristo Rendón en la producción televisiva sobre la vida de Rigoberto Urán, no se quedó de 'brazos cruzados' y defendió a las empleadas del supermercado.

Restrepo, quien durante la novela busca la forma de hacerle la vida imposible al medallista olímpico en Londres 2012, salió herido de ese aparatoso rifirrafe. El actor paisa, quien protagonizó 'La primera vez' e hizo parte de producciones de la talla de 'El capo' y 'Enfermeras', dio un parte de tranquilidad luego del incidente.

¿Cómo está Emmanuel Restrepo luego de evitar un robo en Bogotá?

"Que alguien me expliqué por qué a mí la adrenalina me hace reaccionar con tanta impulsividad, ¿ahora qué me pongo en ese ‘turupe’? Gracias a todas las personas que me escribieron, estoy mucho mejor, me puse todo lo que me recomendaron. Hoy es un nuevo día y aquí vamos", concluyó el maestro de Arte de Dramático, egresado de la Universidad Central.

Emmanuel Restrepo, un héroe para un grupo de jóvenes

Mariana Hernández, quien estaba con unas amigas en el D1 cuando ocurrió el intento de robo, reveló detalles del accionar de 'Carmelo' en un video que compartió en su perfil de TikTok.

"Carmelo, de 'Rigo', nos salvó de un robo en un D1", empezó diciendo Hernández. "Entramos, íbamos a comprar alcohol y entonces empezamos a escuchar gritos y pues no es normal, ¿sabes?", complementó una de sus amigas.

"Decían: '¡Ladrona, respete!'. Nosotras obviamente nos asomamos a ver qué estaba pasando. De repente, sale la 'vieja' que estaba robando y detrás sale 'Carmelo' gritándole a la señora. La 'vieja' se le estaba tirando a los golpes y al 'man' le molestó mucho. Se empezaron a cascar, pero terrible", concluyó.

