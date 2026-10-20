Ciudad colombiana busca ser el mejor destino de luna de miel del mundo: ya ganó en Sudamérica

Cartagena de Indias volvió a poner a Colombia en el mapa internacional del turismo romántico. La ciudad recibió por octava vez el reconocimiento como mejor destino de luna de miel de Sudamérica en los World Travel Awards 2026 y ahora aspira a quedarse con el título mundial de esta categoría.

La distinción regional fue anunciada y ratifica el atractivo de la capital de Bolívar para las parejas que buscan celebrar su matrimonio o disfrutar sus primeros días juntos. Su arquitectura colonial, las playas cercanas, la gastronomía y la oferta hotelera hacen parte de los elementos que impulsan su posicionamiento turístico.

¿Por qué Cartagena es uno de los destinos favoritos para una luna de miel?

Uno de los principales atractivos de Cartagena es la posibilidad de combinar diferentes experiencias durante un mismo viaje. Las parejas pueden recorrer las calles del Centro Histórico, caminar por sus plazas y murallas, contemplar los atardeceres sobre la bahía y conocer la arquitectura colonial de la ciudad.

La oferta gastronómica también ocupa un lugar importante. Los restaurantes reúnen sabores tradicionales del Caribe con propuestas de cocina contemporánea, mientras que los hoteles ofrecen servicios especializados para bodas, aniversarios y escapadas románticas.

A esto se suma la cercanía con las islas del Rosario y otros sectores insulares, donde los viajeros pueden encontrar playas, realizar recorridos en lancha y disfrutar de actividades acuáticas.

La ciudad también cuenta con una oferta cultural y nocturna que incluye música en vivo, terrazas, restaurantes y recorridos por sectores emblemáticos como Getsemaní.

Según la Alcaldía de Cartagena, el turismo de romance representa una oportunidad para fortalecer la economía local, pues involucra a organizadores de bodas, fotógrafos, floristas, hoteles, restaurantes, transportadores y otros proveedores turísticos.

¿Qué premio mundial podría recibir Cartagena?

Después de ganar la categoría sudamericana en 2026, Cartagena quedó nominada al reconocimiento de World's Leading Honeymoon Destination, que distingue al destino líder de luna de miel a escala mundial.

En esta competencia aparecen lugares reconocidos internacionalmente por su oferta turística, entre ellos Maldivas, Mauricio, Seychelles, Bora Bora, París, Maui, Santa Lucía y Jamaica.

El reto para la ciudad colombiana será competir con destinos que también atraen a parejas de diferentes países. La nominación amplía su visibilidad internacional, aunque el título mundial todavía está por definirse.

¿Cuántas veces ha ganado Cartagena el premio sudamericano?

La ciudad obtuvo el reconocimiento en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025 y 2026. Son ocho victorias en la categoría de destino líder de luna de miel de Sudamérica, según el registro de los World Travel Awards.

El resultado consolida el turismo romántico como uno de los segmentos de promoción de Cartagena. La expectativa ahora se centra en la etapa mundial del certamen y en la posibilidad de que otro reconocimiento internacional impulse la llegada de visitantes y fortalezca los negocios vinculados al turismo en la región.