La Laguna de la Cocha: un destino imperdible y mágico de Colombia

El tesoro de Nariño: La Laguna de la Cocha deslumbra con su tradición mágica y con un santuario natural que ofrece paz y aventura.

Laguna de la Cocha destino mágico de Nariño
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
08:39 a. m.
La Laguna de la Cocha, reconocida como un humedal Ramsar, emerge en el panorama turístico como un tesoro de la biodiversidad colombiana.

Este cuerpo de agua, fuente de vida y de un paisaje inigualable en el corregimiento del Encano, Nariño, es la puerta de entrada a la Reserva Natural Pescador Lucero y Río, un verdadero santuario.

La Laguna de la Cocha, destino imperdible, no solo atrae por su mística belleza natural, sino por el profundo compromiso de sus habitantes con la conservación del bosque nativo.

La Laguna de la Cocha, destino imperdible, un tesoro ecoturístico

Noticias RCN exploró esta región del país, descubriendo de la mano de guías profesionales como Gilberto Josa, que el turismo aquí es una herramienta de conservación.

La experiencia en la reserva es inmersiva: el avistamiento aficionado de aves, los serenos senderos naturales y una exquisita gastronomía local ofrecen una serenidad difícil de encontrar.

La Laguna de la Cocha significa vida; es la creadora y la que nos da este hermoso paisaje. Nos brinda enseñanzas, explicó Josa.

El enfoque turístico de la zona es el de la conservación, apoyando a familias rurales que han encontrado en la actividad una forma de cambiar sus vidas y de proteger activamente el ecosistema.

Este trabajo se basa en el legado de sus ancestros, quienes cultivaron y cuidaron la tierra, y cuya misión hoy es ampliar esa herencia.

Guías locales en Nariño invitan a descubrir la Laguna de la Cocha

Nuestro turismo es de conservación. Nosotros apoyamos a muchas familias en los sectores rurales, que ven en sus sueños el cambio de vida y aportar a la conservación del bosque nativo de esta región, mencionó Gilberto.

Para impulsar la visibilidad de estos tesoros naturales, este destino ha contado con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el acompañamiento estratégico de Fontur.

Al promover este tipo de destinos, se proyecta la imagen de Colombia, el país de la belleza, mostrando al mundo la riqueza de sus humedales y la vitalidad de sus comunidades. La Laguna de la Cocha, destino imperdible, es un ejemplo de cómo la mística, la conservación y el turismo pueden coexistir en perfecta armonía.

