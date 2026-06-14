CANAL RCN
Internacional

Tragedia aérea en Brasil: ¡Mueren el cantante Oliver Tree y el creador de contenido Gaspi!

El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi murieron en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. La tragedia dejó seis fallecidos y es investigada por las autoridades brasileñas.

Oliver Tree y Gaspel murieron en accidente aéreo en Brasil
Foto: AFP y redes

Noticias RCN

junio 14 de 2026
02:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música y las redes sociales está de luto tras la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, quienes fallecieron este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Turista murió a puertas de estadio en México donde fue inaugurado el Mundial ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Turista murió a puertas de estadio en México donde fue inaugurado el Mundial ¿Qué pasó?

De acuerdo con información divulgada por autoridades brasileñas y medios locales, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.

Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron a tierra y provocaron un incendio de grandes proporciones en un lote donde se encontraban vehículos eléctricos. Las seis personas involucradas en el accidente perdieron la vida.

¿Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi?

Oliver Tree, de 32 años, era uno de los artistas alternativos más populares de los últimos años. Su particular imagen, marcada por su característico corte de cabello y su estilo irreverente, lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.

Entre sus canciones más exitosas destacan “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Por su parte, Gaspi se había consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras y videos de humor, que le permitieron construir una amplia comunidad de seguidores en América Latina.

Investigación en marcha tras la tragedia

Según los reportes preliminares, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro era pilotado por un único ocupante.

Entre las víctimas también figuran el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, el director argentino de videoclips Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer las causas exactas de la colisión. Debido a las graves quemaduras sufridas por las víctimas, el proceso de identificación oficial continúa en desarrollo. Mientras tanto, miles de seguidores alrededor del mundo han expresado mensajes de despedida para Oliver Tree y Gaspi en redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Tragedia vial en Ecuador deja 10 muertos y un herido en Santa Elena

Donald Trump

Trump critica ataques israelíes y habla de paz con Irán

Nueva York

Nueva York celebró la histórica victoria de los Knicks en las Finales de la NBA

Otras Noticias

Santander

Capturan en bus intermunicipal en Santander a mujer señalada de manejar finanzas del Tren de Aragua

La capturada, con circular roja de la Interpol, fue dejada a disposición de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.

Mundial de fútbol

Confirman árbitro para Colombia vs. Uzbekistán en el debut del Mundial 2026

Vea quién será el árbitro de Colombia vs. Uzbekistán en el debut de la Tricolor en el Mundial 2026. La FIFA confirmó al inglés Anthony Taylor para el partido del Grupo K.

Inteligencia Artificial

¿Amigos o inteligencia artificial? La elección de muchos adolescentes para hablar de su vida

Cuidado personal

¿Cómo la medicina estética y el autocuidado se están volviendo un tema de mayor interés para los hombres?

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 13 de junio de 2026: conozca el premio mayor