Tragedia aérea en Brasil: ¡Mueren el cantante Oliver Tree y el creador de contenido Gaspi!

El mundo de la música y las redes sociales está de luto tras la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como “Gaspi”, quienes fallecieron este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo con información divulgada por autoridades brasileñas y medios locales, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad.

Tras el impacto, ambas aeronaves se precipitaron a tierra y provocaron un incendio de grandes proporciones en un lote donde se encontraban vehículos eléctricos. Las seis personas involucradas en el accidente perdieron la vida.

¿Quiénes eran Oliver Tree y Gaspi?

Oliver Tree, de 32 años, era uno de los artistas alternativos más populares de los últimos años. Su particular imagen, marcada por su característico corte de cabello y su estilo irreverente, lo convirtió en una figura reconocida a nivel mundial.

Entre sus canciones más exitosas destacan “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”, temas que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Por su parte, Gaspi se había consolidado como uno de los creadores de contenido más influyentes de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras y videos de humor, que le permitieron construir una amplia comunidad de seguidores en América Latina.

Investigación en marcha tras la tragedia

Según los reportes preliminares, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que el otro era pilotado por un único ocupante.

Entre las víctimas también figuran el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota, el director argentino de videoclips Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para establecer las causas exactas de la colisión. Debido a las graves quemaduras sufridas por las víctimas, el proceso de identificación oficial continúa en desarrollo. Mientras tanto, miles de seguidores alrededor del mundo han expresado mensajes de despedida para Oliver Tree y Gaspi en redes sociales.