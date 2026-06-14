Videos muestran el momento exacto del accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

La tragedia que conmocionó al mundo de la música y las redes sociales sigue generando impacto.

En las últimas horas comenzaron a circular videos que muestran los instantes previos y el momento de la colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro, accidente en el que murieron el cantante estadounidense Oliver Tree y el creador de contenido argentino Gaspar Prim, conocido en internet como "Gaspi".

El hecho ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y testigos muestran cómo las aeronaves se aproximan en el aire hasta impactar violentamente, antes de precipitarse sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos.

Así ocurrió el accidente que dejó seis personas fallecidas

De acuerdo con información entregada por las autoridades, uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, mientras que la otra aeronave era ocupada únicamente por su piloto. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente.

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Entre las víctimas se encontraban Oliver Tree, de 32 años, y Gaspi, de 23, además de un productor musical brasileño, un cineasta argentino y los dos pilotos que comandaban las aeronaves.

Tras la colisión, se produjo un incendio de grandes proporciones que afectó cerca de 20 vehículos eléctricos estacionados en la zona. La magnitud del fuego dificultó las labores de rescate y provocó graves daños en el lugar.

Los videos serán clave para establecer qué ocurrió

Las grabaciones se han convertido en una pieza fundamental para la investigación que adelantan las autoridades brasileñas. El teniente coronel Fabio Contreiras, portavoz de los bomberos, explicó que aún es prematuro determinar las causas exactas del accidente.

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"Partes de la aeronave están esparcidas a cientos de metros de distancia, así que la información que tenemos sigue siendo muy preliminar", afirmó.

Por su parte, varios testigos relataron haber escuchado una fuerte explosión antes de observar restos de las aeronaves cayendo en distintas direcciones.

Mientras avanzan las investigaciones, seguidores de Oliver Tree y Gaspi alrededor del mundo continúan expresando mensajes de dolor y homenaje en redes sociales, recordando el legado que ambos dejaron en la música y el entretenimiento digital.