Video: oso negro interrumpió el almuerzo de una familia en México y causó pánico

En nuestro entorno conviven diferentes especies de animales que actúan de forma agresiva por instinto si se sienten agredidos, por lo que expertos siempre recomiendan respetar su espacio. Tal fue el caso de una familia en México, la cual vivió momentos de pánico gracias a un oso que irrumpió en su hora de almuerzo.

Según los medios locales, los hechos se presentaron en el parque ecológico Chipinque, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, México. El incidente quedó registrado en video y se hizo viral en varias redes sociales.

Tal como se observa en el clip, los ciudadanos se encontraban haciendo un almuerzo tipo picnic en el lugar, cuando de repente un gran oso negro los sorprendió y les generó un gran susto.

Sin embargo, el animal se mostró bastante inofensivo, puesto que solo estaría interesado en la comida de sus visitantes. Se subió a la mesa y comenzó a olfatear curiosamente mientras devoraba algunos alimentos como tacos y enchiladas.

Los ciudadanos, una mujer y quienes parecían ser sus hijos, actuaron de manera adecuada: se quedaron completamente quietos. En el video se observa como la madre abrazó a un niño y le tapó los ojos para evitar que entrara en pánico.

Al no sentirse amenazado, el oso continuó dándose un buen festín e intentó olfatear a uno de los menores. Después de quedar lleno, continuó con su camino y ninguno de los presentes resultó herido.

🐻 Un oso sorprende a una familia y se come su almuerzo en Nuevo León, México



En las imágenes se ve como una mujer y un menor mantienen la calma mientras el plantígrado engulle toda la comida

¿Qué se debe hacer cuando encuentra a un oso en el camino?

La Fundación Oso Pardo de España elaboró un manual para casos en los que una persona se topa con un oso pardo o negro, los cuales habitan en zonas boscosas todo el continente americano.

La entidad aclara que este tipo de especies no suelen cruzar a zonas urbanas, sino que permanecen en su hábitat, por lo que es necesario respetar los espacios y no cruzar límites cuando se adentra en la naturaleza. Sin embargo, en su naturaleza no está atacar a los seres humanos si ellos no les hacen daño.

Por esta razón, el principal consejo es tratar de evitar el contacto con ellos, procurando no llevar comida a los bosques que los pueda atraer o estando pendientes de sus huellas en el suelo. Si por alguna razón lo encuentra caminando, aléjese con mucho cuidado, despacio y sin hacer mayor ruido.

Lo importante es no hacer movimientos que lo puedan hacer sentir en peligro, como gritar o correr. Si ellos se sienten amenazados, van a correr hacia usted. En ese momento deberá acostarse en posición fetal para mostrarle que no lo va a atacar y así no le hará nada.