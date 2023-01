Una nueva constelación: así podría cambiar su signo zodiacal en el 2023

Cada año surge el interrogante de lo que pasará con la distribución de los 12 signos zodiacales, luego de que la Nasa diera a conocer la aparición de una nueva constelación que podría cambiar las cosas.

Hace más de 3.000 años, los babilonios estipularon los 12 signos del zodiaco, luego de elegir 12 constelaciones entre las cuales se posa el sol cada cierto tiempo. Esto, unido a los 12 meses del calendario, dio como resultado la distribución perfecta de los símbolos.

No obstante, la Nasa explica que las distribuciones de los babilonios no fueron exactas, pues las constelaciones tenían diferentes tamaños e, incluso, hoy con los movimientos de la tierra, su eje no apunta necesariamente en la misma dirección que hace 3.000 años.

Así las cosas, la línea de la tierra a través del sol apunta cerca de 45 días a la constelación de Virgo, mientras que solo se posa 7 días sobre Escorpio. Además, se cree que los babilonios ignoraron la existencia de una constelación más, y le asignaron a las 12 que conocemos actualmente la misma porción de tiempo.

Se trata de Ofiuco, cuya aparición ha causado tal revuelo que se ha pensado que podría cambiar la carta astral de los signos existentes.

Lo cierto es que la Nasa ya ha desmentido estos rumores, asegurando que en ningún momento han pretendido cambiar el orden de los signos zodiacales, pues mientras la astronomía estudia los elementos y cuerpos del espacio exterior; la astrología no se considera una ciencia, pues se basa en creencias y suposiciones sobre la influencia de estrellas y planetas sobre la vida de las personas.

Sobre Ofiuco u Ophiuchus, se trata de una de las muchas constelaciones que quedaron por fuera del modelo zodiacal, pero que de haber estado podría ser considerado un signo de agua que regiría a los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre.

Sin embargo, es importante aclarar que la Nasa afirmó que nunca han pretendido cambiar la distribución de los signos, pues solo se trata de un cálculo científico y no de una creencia o aproximación subjetiva propia de la astrología.

👀 We see your comments about a zodiac story that re-emerges every few years. No, we did not change the zodiac.



When the Babylonians invented the constellations 3,000 years ago, they chose to leave out a 13th sign. So, we did the math: https://t.co/DQOs5VSjT7 pic.twitter.com/WlblguobGT