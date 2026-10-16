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Sencia tomó importante decisión sobre el concierto de Fonseca: esto se sabe

El artista bogotano confirmó que las entradas para el concierto del 24 de octubre ya se encuentran agotadas.

Sencia aplazará concierto de Fonseca: esto dijeron
Foto: Fonseca | Sencia

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
07:01 a. m.
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Sencia, empresa privada encargada de administrar y operar el estadio El Campín, ha emitido un nuevo comunicado respecto a las condiciones del terreno de juego y las medidas que se están tomando en pro del correcto desarrollo de los partidos de fútbol en Bogotá.

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Tras la reprogramación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que ahora se jugará el sábado 17 de agosto, la entidad afirma que han estado realizando trabajos para garantizar las mejores condiciones, como lo son mantenimiento agronómico y revisión de las uniones del césped.

Concierto de Fonseca sufrirá cambios

Una de las principales preocupaciones tanto de Sencia como de los equipos de fútbol de la capital era la programación de los conciertos para lo que resta de 2026, en especial los que estaban más prontos a realizarse, como lo es el de Fonseca, el 24 de octubre, y del reggaetonero Ryan Castro, el 31 de octubre; el reciente cambio de gramilla más las pocas fechas disponibles para jugar hacen que cualquier actividad en el estadio sea cuidadosamente estudiada.

Precisamente, una de las medidas de última hora que se han tomado corresponde al concierto del artista bogotano Fonseca: "Hemos iniciado conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario" informó Sencia, y envían un mensaje de solidaridad al cantante y fanáticos que tenían planeado asistir al evento.

A raíz de las últimas situaciones presentadas, Sencia destaca la importancia de la construcción del nuevo estadio con el fin de que la ciudad cuente con un recinto moderno y capaz de desarrollar eventos deportivos y de entretenimiento con la mejor tecnología disponible.

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Prueba de fuego para la gramilla de El Campín: tres partidos en cinco días

La nueva programación enviada por Dimayor confirma la realización de tres partidos para los próximos días en el estadio El Campín y significará una prueba de fuego para saber cómo responderá la nueva gramilla del estadio y si está en óptimas condiciones para jugar al fútbol.

Estos son los partidos programados para los próximos días:

Sábado 17 de octubre: Millonarios vs. Jaguares a las 6:00 p. m.

Martes 20 de octubre: Millonarios vs. Once Caldas a las 8:30 p. m.

Miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Once Caldas a las 8:20 p. m.

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